El martes 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial condenó a la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. La jueza Nayko Coronado concluyó que los aportes que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011 provinieron de fuentes ilícitas, específicamente de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht.

Al momento de leerse el fallo, Nadine Heredia no se encontraba presente en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, por lo que el tribunal ordenó su inmediata captura. Previamente, su abogado había comunicado que su defendida no estaría por motivos de salud, pero horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la ex primera dama había ingresado a la Embajada de Brasil y solicitó asilo político al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nadine Heredia llega a Brasil como asilada

El canciller Elmer Schialer informó que Heredia Alarcón ingresó a la sede diplomática brasileña en Lima a las 11:15 de la mañana, apenas veinte minutos antes de que el tribunal leyera el veredicto, cerca de las 11:34 a.m. “La decisión del asilo se ha tomado en el minuto que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena”, expresó Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, a los medios.

Según la defensa del expresidente Humala, el tema del asilo ya venía siendo evaluado en el entorno familiar desde días previos, motivado por el antecedente de prisión preventiva que Heredia enfrentó en 2019 y se formalizó una vez confirmado el fallo, cuando el colegiado decide ejecutar anticipadamente la condena.

No obstante, según fuentes judiciales, las conversaciones sobre un eventual pedido de asilo se habrían iniciado entre noviembre y diciembre de 2024, cuando el desenlace condenatorio ya era considerado probable. La fecha tentativa inicial para la sentencia era la quincena de febrero, pues el tribunal tenía como objetivo emitir su fallo antes del 20 de ese mes, fecha en que se cumplían tres años del inicio del juicio oral. Por ello, fuentes judiciales no descartan que el equipo legal de Heredia haya contemplado desde entonces alternativas para protegerla ante una eventual condena, como el asilo político.

¿Por qué São Paulo y no otra ciudad brasileña?

La elección de São Paulo no habría sido casual. La ciudad es considerada la capital económica de Brasil y concentra las principales sedes empresariales del país, incluida la sede central de la constructora Novonor (ex Odebrecht). En esta ciudad, se coordinó y negoció buena parte del proceso de colaboración eficaz del caso Lava Jato, un simbolismo clave para la defensa de Heredia. Además, a diferencia de otras ciudades brasileñas, São Paulo garantiza mayor seguridad y discreción. Brasilia, por ejemplo, es una ciudad administrativa donde están ubicadas los edificios principales del Estado, mientras que Río de Janeiro es considerada una de las ciudades más inseguras del país.

Otro elemento es que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva habría tenido un interés particular en el desarrollo del juicio en Perú, pues una condena a Humala y Heredia por los aportes de Odebrecht también lo alude directamente. En la sentencia, el tribunal consideró válidas las declaraciones escritas de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, en las que se reconoce la existencia de una contabilidad paralela (Caja 2) dentro de la empresa y se menciona un presunto pedido del propio Lula para financiar la campaña nacionalista en 2011.

Finalmente, si un futuro gobierno brasileño decidiera revocar el asilo a Nadine Heredia, la ex primera dama no podría ser deportada, ni extraditada. La Convención internacional sobre asilo y las leyes brasileñas consideran darle la posibilidad de viajar a un tercer país donde su libertad no esté en riesgo. En caso de un pedido de extradición, al evaluar el caso, los jueces brasileños tomaría en cuenta que los procesos del caso Lava Jato que sustentan la condena contra Heredia fueron anulados en ese país, lo que impediría su expulsión por hechos que no tendrían validez jurídica.