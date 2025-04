Ollanta Humala: abogado presenta hábeas corpus para anular prisión contra el expresidente tras condena a 15 años

Ollanta Humala responde. Tras ser condenado por la justicia peruana a quince años de prisión, la defensa legal del expresidente, encabezada por Wilfredo Pedraza, exministro durante el gobierno humalista, ha presentado un recurso de hábeas corpus con el objetivo de anular la sentencia impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Pedraza explicó en una entrevista concedida a un medio local que dicha solicitud se fundamenta en el hecho de que el juzgado habría adelantado la lectura de la pena sin contar aún con el documento oficial.

“Nos vimos obligados el día de ayer a presentar un hábeas corpus (…) no porque queramos la libertad del señor Humala, sino porque existen precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que las lecturas previas de sentencia no pueden traducirse en una ejecución de la condena, ya que no hay un documento escrito. Y esos son los documentos básicos que la Constitución exige para afectar algo tan fundamental como la libertad.”

El abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia también se pronunció sobre la decisión tomada por el Poder Judicial. En línea con el hábeas corpus presentado, Wilfredo Pedraza consideró que el adelanto de la lectura de sentencia realizado por los magistrados constituyó una medida arbitraria y, por lo tanto, existe margen para impugnarla.

“La decisión me parece arbitraria e inconstitucional por parte del colegiado, al disponer la condena para todos mediante un adelanto de lectura de sentencia, sin contar con el documento escrito”, indicó.

PUEDES VER: Susana Villarán a un paso de enfrentar juicio oral por presuntas coimas en caso Rutas de Lima

Ollanta Humala ingresó al penal de Barbadillo

El Tercer Juzgado Penal Colegiado dictaminó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son culpables del delito de lavado de activos, agravado por su vinculación a una organización criminal. Ambos fueron condenados a 15 años de prisión efectiva, debiendo comenzar a cumplir su pena de manera inmediata, según lo dispuesto por el tribunal.

Tras conocerse el fallo, Humala fue arrestado y trasladado al penal de Barbadillo. En paralelo, las autoridades dispusieron la búsqueda y captura inmediata de Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia —condenado a 12 años de prisión— y Mario Julio Torres Aliaga, ex contador del Partido Nacionalista, quien recibió una condena de 8 años. Más tarde se supo que Heredia había ingresado, junto con su hijo menor, a la embajada de Brasil en Lima, donde solicitó asilo político. Por la noche, la Cancillería del Perú confirmó que Brasil le otorgó asilo diplomático tanto a ella como a su hijo Samir, autorizando un salvoconducto para su salida inmediata del país. Asimismo, el gobierno brasileño puso a disposición una aeronave para facilitar su traslado.

En cuanto al paradero de Ilan Heredia y Torres Aliaga, aún se desconoce. Por otro lado, Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Eladio Mego Guevara fueron hallados culpables como cómplices del delito de lavado de activos y sentenciados a cinco años de prisión, aunque la pena fue suspendida por un período de cuatro años, bajo ciertas reglas de conducta. Finalmente, el excongresista Santiago Gastañadui Ramírez, junto con Maribel Amelita Vela Arévalo y Carlos Arenas Gómez Sánchez, fue absuelto al no encontrarse pruebas que los vinculen con los hechos investigados en el proceso judicial.