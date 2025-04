Gustavo Adrianzén sobre Ollanta Humala: "Formé parte de su Gobierno, pero estoy sorprendido por esta investigación"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció ante la sentencia de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el delito de lavados de activos. Adrianzén indicó que, durante su periodo como Ministro de Justicia en el año 2015 en el Gobierno de Humala, no se tenía conocimiento de las aportaciones ilícitas a las campañas de 2006 y 2015, por lo que le sorprendió cuando se dio la investigación.

"Durante el tiempo que yo ejercí funciones no estaba esto en ningún tipo de investigación. Se había hablado en aquel entonces el hallazgo de las agendas, luego dejé el gobierno y me aparté de ellos. Yo, como cualquier otro, seguramente, que integró el Gobierno, no hago, sino sorprenderme de que esta investigación tenga que ver con aportes de campaña del año 2006. Entonces, reitero, no había noticias de estos crímenes", declaró.

PUEDES VER: Nadine Heredia llega a Brasil asilada por Lula Da Silva tras ser condenada por lavado de activos

Adrianzén criticó al Congreso ante la negativa de recibir al canciller Schialer

Por otro lado, Adrianzén criticó la negativa del Congreso de recibir al canciller Elmer Schialer, quien de forma voluntaria solicitó presentarse ante el parlamento para dar explicaciones del otorgamiento del salvoconducto a Nadine Heredia, pese a que esta ya contaba con la sentencia por parte del Poder Judicial.

"Cuando el Ejecutivo da un paso hacia adelante y solicita voluntariamente ir a informar al Congreso de la República, resulta que no se le puede dar 15 o 20 minutos al canciller", dijo.

Sobre las mociones de interpelación contra sus ministros y una presunta iniciativa de 'desestabilizar' su gabinete, el premier aseguró que dichos actos vienen de un pequeño grupo parlamentario. Además, indicó que están dispuestos a ir al hemiciclo para rendir cuentas y dar declaraciones con previa invitación y sin necesidad de interpelaciones.

"Yo no voy a hablar de un ánimo desestabilizador, pero sí de una perturbación generada siempre por el mismo grupo, cierto es, hay que respetar a las minorías, pero creo que debemos ser un poco más tolerantes y si se desea alguna noticia del gabinete, pues que se nos haga una invitación e iremos al parlamento hay varios mecanismos para rendir cuentas y dar explicaciones, no solo las interpelaciones", mencionó.

Nadine Heredia llegó a São Paulo

La exprimera dama, Nadine Heredia, llegó a São Paulo, Brasil, tras recibir asilo político del Gobierno de Lula da Silva. Según informa el medio brasileño TV Globo, Heredia partió desde Brasilia en un vuelo comercial con destino al aeropuerto de Congonhas. En las primeras imágenes captadas por la Agencia AFP, se ve a la esposa de Ollanta Humala usar un collarín ortopédico dentro de un vehículo en el que iba con su menor hijo.

Aunque desde Lima fue escoltada por personal oficial hasta la base aérea en Lima y luego resguardada por la Policía Federal brasileña al llegar a la capital de dicho país, este último tramo del traslado no tuvo presencia de agentes de seguridad. Hasta el momento, Heredia no ha brindado declaraciones, ni se ha revelado detalles de su residencia y condiciones de su aislamiento.