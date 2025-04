Congresista José Cueto manda mensaje a transportistas por incremento de asesinatos: "Pónganse láminas antibalas"

En medio del paro de transportistas por la alta ola de criminalidad que azota al Perú, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) no tuvo mejor idea que recomendarle a los choferes y cobradores de buses que utilicen "laminas antibalas" para protegerse de los ataques de los sicarios y extorsionadores en Lima y Callao. Durante el debate de interpelación al primer ministro Gustavo Adrianzén, Cueto también propuso que los efectivos policiales salgan a las calles y suban a las unidades de transporte como "civiles" para que puedan combatir a los delincuentes.

"A nuestros amigos transportistas que los están matando: pónganse láminas antibalas y, en lugar de tener toda nuestra policía parados por las calles, dispongan, en civil, que haya uno en cada bus, hasta donde alcance, el solo hecho de decirlo lo van a pensar y si están ahí y hacen uso de su arma, bien utilizada" sugirió el parlamentario Cueto.

PUEDES VER: José Domingo Pérez ratificó que Keiko Fujimori recibió más de USD 13.000.000 de manera ilegal

En otro momento, el parlamentario — que fue denunciado constitucionalmente por la Fiscalía por el proyecto de ley que permitía el cobro de doble sueldo — justificó su propuesta señalando la inoperatividad del sistema de seguridad y comentó que su iniciativa solo fue una "idea". Es preciso resaltar que el Congreso, en diciembre del 2024, eliminó la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia, herramienta fundamental para que el Ministerio Público luche contra la delincuencia. La norma se restableció luego de 3 meses.

"Establezca estado de juicio, ya cierre este, no vale la pena mal emplear a las fuerzas armadas, ya están empezando organizaciones a matar, a capturar a los sicarios y a matarlos y eso va a ser la ley de la selva. Hay láminas que se pueden colocar para proteger en la parte lateral para los choferes, ha sido una idea, si las empresas no lo quieren hacer… Sí se puede. Es una situación de guerra y ante la inoperancia del sistema de seguridad y las empresas no quieren apoyar, seguiremos en lo mismo", agregó en una ronda de preguntas a los periodistas.

Transportista responde congresista José Cueto por propuesta de lunas laminadas: "Que done su sueldo para eso, sería lo justo"

En otro momento, durante la marcha de transportistas, uno de ellos declaró ante la prensa y le respondió al congresista José Cueto y le recordó la denuncia en su contra por el cobro de doble sueldo. Asimismo, el transportista le dijo a Cueto que done "uno de sus dos sueldos para esas láminas blindadas".

"Está criticando las palabras del congresista cueto que están recomendando usar láminas en los buses, pregunta el periodista. "O sea, ¿no piensa? ¿Qué tiene ese señor? Cobra doble sueldo, que uno de su sueldo lo use para esas láminas blindadas, sería lo justo señor Cueto. Tengan en cuenta que a los dateros también los están extorsionando, los están desplazando para poner a su gente para cobrar los cupos, los están asesinando para poner a uno de su banda para controlar a los carros", declaró un transportista.

"Las organizaciones criminales han penetrado a la Policía, han penetrado al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio Público, tiene que haber una limpieza, una purga de estas tres instituciones para poder tener mayor seguridad, hagan eso y los buenos policias y los malos policias van a tener que alinearse", agregó.