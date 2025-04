En la reciente edición del programa Sin guion, Rosa María Palacios comentó sobre las declaraciones que dio Alberto Otárola en una reciente entrevista y donde arremetió contra Dina Boluarte. No obstante, pese a que el ex primer ministro señaló a la mandataria como responsable de una campaña de persecución en su contra, la conductora recordó que ambos enfrentan una investigación por las muertes en la protestas contra su Gobierno entre diciembre de 2022 y febrero 2023.

"Otárola y Boluarte comparten una cosa muy importante en su pasado: tienen 50 muertos juntos. Los 50 muertos son de los dos. Y tienen que comenzar a pensar los dos si van a enfrentar eso separados o juntos. A Dina Boluarte no le conviene en absoluto que Alberto Otárola tenga una defensa separada de la de ella porque se puede convertir en colaborador eficaz", expresó Palacios.

Alberto Otárola negó acusaciones sobre las cirugía de Boluarte

Asimismo, la periodista también mencionó la defensa que el ex primer ministro dio respecto a sus declaraciones sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió Boluarte en junio de 2023 y por las que se excusó en la entrevista diciendo: "¿Qué quería la señora Boluarte? ¿Que dijera que no se operó? No miento, señora Boluarte. Yo no voy a mentir. Yo dije la verdad".

"Pero es que claro que se operó. Él ni siquiera dijo 'estética' dijo 'una operación de salud', pero no fue una operación de salud todos sabemos que fue una operación estética porque ya vimos todo lo que le hicieron… Y que no fue poco", dijo Rosa María Palacios.

Finalmente, para la conductora, la jefa de Estado sí ha mentido tras el mensaje a la Nación que dio en diciembre del año pasado, donde aceptó haber tenido una intervención quirúrgica, pero aseguró que solo fue 'por salud'. Además, recordó la estrategia que ha usado el abogado de Boluarte en no permitir que se levante el secreto médico pese a declarar que entregaría toda la 'información necesaria' a la justicia.

"Ella sí ha mentido, porque ella le dijo al país varias cosas en una presentación a todo el país con sus ministros detrás, y varias cosas de las que dijo eran mentira. Pero una (mentira) más -como hemos recordado esta semana- es que dijo que iba a entregar toda la información médica al Poder Judicial. Pero su abogado no ha autorizado el levantamiento del secreto médico, ha pedido a la Corte Suprema que no se conozca el secreto médico".