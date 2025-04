Alberto Otárola: "¿Qué quería Boluarte, que dijera que no se operó? No miento, señora"

Tras meses de silencio, el ex primer ministro Alberto Otárola reapareció públicamente para referirse de las múltiples acusaciones en su contra, y apuntó directamente a la presidenta Dina Boluarte como responsable de una campaña de persecución política y mediática. En una entrevista para Infobae, Otárola negó ser quien 'filtró' la información sobre los relojes Rolex de la mandataria y aseguró que no pudo mentir sobre su intervención quirúrgica del 2023.

"Yo fui al Congreso y respondí por la agenda que me dio la Comisión de Fiscalización. Estuve más de una hora y media respondiendo sobre los temas relacionados con Devida y Yaziré Pinedo. Al final, la Comisión aprobó un punto adicional, que era sobre la operación. ¿Qué quería la señora Boluarte? ¿Que dijera que no se operó? No miento, señora Boluarte. Yo no voy a mentir. Yo dije la verdad", expresó en la entrevista.

Alberto Otárola niega filtración de los Rolex

“La única responsable de la exhibición de esos Rolex es ella misma. Se me acusa de filtrar información (…). Esa es una información insostenible, mentirosa y rastrera, que afecta mi honorabilidad y que ya no voy a permitir que siga ocurriendo”, fue la defensa de Otárola sobre las acusaciones de la jefa de Estado contra su persona.

El exjefe de la PCM, quien dejó el cargo en marzo de 2024 tras la difusión de audios con Yaziré Pinedo, afirma que la presidenta ha orquestado operativos policiales y fiscales para perjudicarlo. “Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales”, agregó.

Alberto Otárola arremete contra ministros de Dina Boluarte

No obstante, el ex primer ministro también arremetió contra miembros actuales del gabinete ministerial de Boluarte Zegarra, y señaló que -para él- la presidenta ha conformado un equipo sin capacidad técnica ni política. “Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior y a un fantasma como primer ministro”, manifestó.

Finalmente, sobre la investigación fiscal que enfrenta el ministro de Educación, se refirió a Quero como una persona que ha asumido el papel de vocero del Ejecutivo para atacarlo públicamente. “Sé que en una reunión la señora Boluarte pidió a los ministros que salieran a atacarme, y el único que lo hizo fue Quero, porque los demás son medianamente inteligentes y saben que esta acusación es absurda”, puntualizó Otárola.