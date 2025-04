Tras meses de silencio, el ex presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte , Alberto Otárola, ha reaparecido públicamente en entrevista con Infobae, y esta vez no respalda a la presidenta, sino que le manda un fuerte mensaje. Quien fue uno de sus más cercanos, ahora se posiciona como uno de sus críticos más severos y deja entrever que sabe muchas cosas de la jefa de Estado que no ha revelado aún por "respeto".

"He guardado silencio respetuoso. No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias", se lee en la entrevista.

Además, Otárola comentó que nunca se llevó bien con los ministros Quero, Arana ni Vílchez y cuenta que se reunió con la mandataria cuando ya no ejercía el cargo de titular pero que ella ya estaba capturada por personajes que, según él, la habían apartado del camino político que inicialmente compartían y no dudó en arremeter contra el ministro de Educación, del Interior e incluso contra el primer ministro a quien tildó de "fantasma".

"Me reuní con ella cuando ya no era ministro. Al principio, me causó risa que me responsabilizaran por el tema de los Rolex, pero luego me preocupé y la enfrenté, preguntándole qué estaba pasando con todo esto. Ella ya tenía bien internalizado el veneno inoculado por otros, y no me creía. Yo nunca me llevé bien con Morgan, Arana ni Vílchez, y en ese momento sentí que habían cooptado a la presidenta. Tomé la decisión de dar un paso al costado y regresar a las actividades privadas. Le deseo todo lo mejor en su gobierno, y espero que sea exitoso, aunque creo que estoy equivocado en mis vaticinios. Pero ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar", detaló.

Alberto Otárola estaría filtrando información del celular de Boluarte a la prensa

Según un reportaje de Panorama, Dina Boluarte no tenía buena relación con la tecnología, lo que llevó a que un reducido grupo de personas tuviera acceso a la contraseña de su iPhone, incluyendo a su exasistente Patricia Muriano y al ex primer ministro Alberto Otárola. En una de las fotos obtenidas por el medio, se muestran anotaciones manuscritas con usuarios y contraseñas del iCloud de la presidenta, que habrían sido manejadas solo por unas pocas personas cercanas a ella. Una de estas imágenes habría sido filtrada a los medios por un contacto conocido como 'Chapulín 2', quien manejaba dos números telefónicos y decidía qué información filtrar y por qué medio.

Este mismo alias, 'Chapulín', también se asocia con Alberto Otárola, según un testimonio de Yaziré Pinedo, quien reveló que el político mantenía un contacto registrado en su teléfono bajo este apodo. Pinedo señaló que Karelim López, una presunta colaboradora cercana a Otárola, fue quien le pasó el contacto del político durante un momento de intimidación. Según Pinedo, López no solo la amenazó, sino que también utilizó a Otárola para hacerla sentir presionada, lo que revela la implicación de varios actores cercanos al ex primer ministro en este contexto de filtraciones y coacciones.