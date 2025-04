Alberto Otárola era conocido como 'Chapulín': así lo registró Dina Boluarte en su iPhone

Un reciente reportaje de Panorama, reveló que el ex primer ministro, identificado con el seudónimo de 'Chapulín' habría accedido a datos privados de la mandataria Dina Boluarte a través de su iCloud. Según el informe, la jefa de Estado habría delegado el manejo de su celular a su exasistenta Patricia Muriano, debido a su poca familiaridad con la tecnología. Esto le habría permitido a personas cercanas, como Muriano y Otárola, acceder a fotos, contactos y otros contenidos sensibles del dispositivo.

En una foto difundida en este reportaje, se observa una hoja amarilla y en ella hay nombres de usuarios y contraseñas que serían del iCloud, nube del iPhone, de la mandataria y al que solo pocas personas tenían acceso. Una de esas imágenes llegó a los medios de comunicación hace un par de semanas, y el contacto que lo envió habría sido el ya mencionado "Chapulín 2", quien manejaría dos números telefónicos y habría escogido qué material debía filtrar hacia la prensa.

Cabe recordar que el apodo de 'Chapulín' había sido mencionado con anterioridad en los medios, pues en noviembre del año pasado, Yaziré Pinedo, mostró videos y audios para mostrar la relación que tenía con el entonces premier a quien identificó como Chapulín. Ese escándalo ocasionaría que Otárola renuncie a su puesto porque fue señalado por Pinedo de haberla coaccionado en varios momentos.

"Yo cuando estuve en casa de la señora Karelim, no solo me amenazó Karelim López, sino ella me lo pasó al teléfono, me dijo él es mi jefe, yo vi su contacto y no estaba con el nombre de Alberto Otárola, lo tenía registrado como Chapulín y cuando me lo pasa era Otárola", señalaba Pinedo en ese entonces.

Dina Boluarte no quiere que se revele su historial médico

Durante la audiencia del pasado viernes 4 de abril, la presidenta Dina Boluarte solicitó a la Corte Suprema que no autorice el levantamiento de su secreto médico, según reveló el programa Cuarto Poder. Esta negativa contrasta con su anterior declaración en un mensaje a la Nación, en el que ella aseguró estar dispuesta a colaborar con la justicia y a entregar su historial clínico para esclarecer los hechos que la culpan de un supuesto abandono de funciones.

En esa ocasión, Boluarte afirmó: “Cuando se dignen en citarme y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”. Sin embargo, su promesa no se ha cumplido.

Ante el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto profesional médico de la mandataria, en el marco de la investigación por una presunta cirugía estética realizada el 28 de junio de 2023, la jefa de Estado se opuso de manera enérgica. La audiencia, que fue mixta (virtual y presencial), contó con la participación de Boluarte vía Google Meet, acompañada de dos abogados. En paralelo, el cirujano Mario Cabani también asistió virtualmente junto a su defensa legal.