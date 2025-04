En la reciente edición del programa Sin guion, Rosa María Palacios comentó sobre la suspensión del fiscal José Domingo Pérez, dispuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) el lunes 7 de abril. La medida, por seis meses, responde a presuntas faltas administrativas en el marco del ‘caso Cócteles’, investigación sobre los presuntos aportes irregulares a las campañas de Keiko Fujimori.

“Pésimo momento escogió el señor Fernández Jerí para suspender seis meses a José Domingo Pérez”, afirmó la conductora. “Porque con ese audio sobre la mesa, queda más o menos claro que este era un pedido directo de Keiko Fujimori”, agregó.

José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses de su labor fiscal

Asimismo, Rosa María Palacios cuestionó que la sanción a Domingo Pérez se haya originado por una queja que fue recogida de oficio por la autoridad de control, sin que medie una evaluación proporcional de la falta. "Después de años de tratarlo lo consiguieron: José Domingo Pérez ha sido suspendido por 6 meses por el señor Fernández Jerí. El señor Fernández Jerí ha estado involucrado en asuntos un poco oscuros, por llamarlos de alguna manera", acotó.

Palacios recordó que no es la primera vez que Fernández Jerí actúa contra fiscales vinculados a casos sensibles de corrupción. Antes ya había suspendido a Marita Barreto —ahora por tres meses más—, y también fue sancionado Rafael Vela. “¿Esto es proporcionado y justo? No, pero es evidente que todo es parte exactamente de lo mismo, de una venganza política”, recalcó la conductora.

No obstante, la periodista también señaló el contexto en el que se da la sanción a Jose Domingo Pérez tras la revelación de un audio —dado a conocer por la unidad de investigación de La República— en el que Fernández Jerí alerta al abogado Cristian Salas, exprocurador y abogado cercano a Fuerza Popular, sobre una informante a la que estaría siguiendo Harvey Colchado.

En esa conversación, Jerí dice: “Cuídala, dile a la congresista que por teléfono no, y que hable para arriba” y “si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano”, revelando que sí existiría una conspiración fujimorista contra los fiscales Vela y Pérez.

"Ambas partes, Fernández Jerí y el exprocurador, niegan conocerse, niegan el audio, nunca hablaron, nunca se vieron, no se conocen, no saben nada, no saben de qué se trata. Pero, por lo menos tres fuentes le han confirmado Doris Aguirre (periodista de investigación de La República) que el audio existe y ella tiene una parte de la transcripción del audio", expresó finalmente Rosa María Palacios.