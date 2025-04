El audio existe y prueba conspiración fujimorista contra los fiscales Vela y Pérez

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, Christian Salas Beteta, negaron haber mantenido comunicación y mucho menos haber planificado descalificar a los fiscales superiores Marita Barreto y Rafael Vela Barba, y al fiscal José Domingo Pérez.

Los tres fiscales están relaciones con investigaciones contra el partido fujimorista y su jefa Keiko Fujimori. La República publica un fragmento de la grabación que confirma que sí se produjo la negada interacción entre Fernández y Salas.El audio corresponde a un intercambio de mensajes grabados entre Juan Fernández y Christian Salas. El abogado de Fuerza Popular y Keiko Fujimori lo compartió en un chat privado para demostrar que coordinaba posibles acciones contra los mencionados fiscales.

“No les diga nada por teléfono”

Según la transcripción de la grabación, Juan Fernández le dice en el mensaje de audio a Christian Salas: “No le digas nada por teléfono. Está chequeada por la gente de (el coronel PNP Harvey) Colchado. Y dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal. Cristian (Salas), que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda (Sala) Suprema también fue cómplice de la caída (de Patricia Benavides) con (Marita) Barreto, por eso se caen sus aspiraciones. Pero si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano”.

Como informó La República el domingo 30 de marzo, entrevistó a tres testigos que escucharon el audio completo, indicando que Fernández y Salas también se refirieron a cómo afectar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Es evidente que cuando Juan Fernández, el encargado de abrir investigaciones a los fiscales desde la ANC, se dirige al abogado de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, Christian Salas Beteta, cuando le dice: “Christian, que la congresista hable hacia arriba”.

La grabación también confirma que estaban al tanto de una persona que actuaba como informante, y que debían resguardarla de la influencia del exjefe de los efectivos policiales que apoyaban al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el coronel Harvey Colchado, que coordinaba Marita Barreto.

“No le digas nada por teléfono. Está chequeada por la gente de (Harvey) Colchado”, se le escucha decir a Juan Fernández, quien, le hace una grave promesa si consigue convencer a la informante: “Y dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”.

La Fiscalía de la Nación debería abrir un expediente sobre este caso que afecta las investigaciones en curso contra la corrupción política.

Entrevistado por Willax, Christian Salas afirmó que lo publicado por La República era completamente falso. Y Juan Fernández, mediante un comunicado de la ANC, rechazó haber actuado en la sombra. El audio los deja en evidencia.

En otro tramo del mensaje de audio que Fernández envió a Salas, expone su interés en el caso de la excoordinadora del Eficcop, Marita Barreto. Debe recordarse que como parte de la “Operación Valquiria”, dirigida por Barreto, Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, reveló que esta coordinó sacar del “Caso Cócteles” a los fiscales Vela y Pérez. Y que en la conspiración también tuvo participación el jefe de la ANC, Juan Fernández.

Por lo tanto, no es casual la mención de Fernández sobre Barreto: Es importante conducir a que la Segunda (Sala) Suprema también fue cómplice de la caída (de Patricia Benavides) con (Marita) Barreto, por eso se caen sus aspiraciones”, se escucha en la grabación.

“Cuando la Junta Nacional de Justicia nombró a Fernández Jerí, Rafael Vela y yo ya sabíamos que lo iban a sacar. Yo le dije: ‘Rafael, tú tienes que ser consciente de que este señor (Fernández) viene con la misión de sacarlos a ti y a José Domingo (Pérez). Sabíamos que él (Fernández) tenía fuertes vinculaciones con el Apra”, declaró Jaime Villanueva.

“Yo solo no voy a remar, hermano”

Parte del audio obtenido por La República no hace más que corroborar que Juan Fernández Jerí se mantiene en la línea de buscar la salida de los fiscales Barreto, Vela y Pérez. Pero Juan Fernández Jerí dejó en claro que no deseaba jugar en solitario el partido. Necesitaba el respaldo del partido fujimorista. En la grabación dirigida a Christian Salas, dice Fernández: “Pero si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano”. Es una indiscutible confirmación de que ambos personajes están involucrados en hechos que sin ninguna duda deben ser materia de investigación fiscal. ❖

Dicen que no se conocen, pero no es cierto

● “El jefe Nacional de la ANC-MP no se ha reunido, ni pública ni clandestinamente, con el abogado Christian Salas Beteta, a quien no conoce ni mantiene relación alguna; como tampoco, dicho abogado, ha solicitado reunión con la Jefatura Nacional”, informó Juan Fernández Jerí en un comunicado.

● Por su parte, Christian Salas arguyó: “Es que no existe el audio, eso es importante. Ese audio no existe, ¿por qué? Porque nunca me he reunido con el señor Fernández Jerí, no tengo vínculo, no lo conozco personalmente “.

● Cuando era procurador anticorrupción, Christian Salas denunció a Juan Fernández por cohecho pasivo propio y corrupción pasiva: una ciudadana lo acusó de haberle pedido