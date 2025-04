José Domingo Pérez tras ser suspendido como fiscal: "Me voy como se van otros fiscales incómodos al poder corrupto"

Luego de que se hiciera pública la decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público de suspender al fiscal José Domingo Pérez de sus funciones dentro del Equipo Especial Lava Jato, el propio fiscal se pronunció al respecto. Según Pérez, la medida responde a un contubernio revelado por La República entre Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, y Christian Salas Beteta, abogado de Fuerza Popular. Asimismo, lamentó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no haya tomado acciones adecuadas para respaldarlo ante esta situación.

"Considero que esta sanción es injusta y abusiva. Me toca dejar el Ministerio Público debido a un pacto ilícito en el que intervienen el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular. Lamentablemente, la fiscal Delia Espinoza no actuó para frenar el accionar del jefe de dicha autoridad. (…) Me voy (…) como se van otros fiscales incómodos para el poder corrupto", expresó Pérez.

El fiscal también comparó su situación con lo ocurrido durante la gestión de Blanca Nélida Colán al frente del Ministerio Público en la dictadura de Alberto Fujimori. Como se recuerda, Colán fue condenada por encubrimiento durante el régimen fujimorista debido a su estrecha relación con Vladimiro Montesinos, exasesor principal del gobierno en la década de los 90.

"Como en los años 90, cuando muchos fiscales soportaron los abusos de Blanca Nélida Colán, hoy nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a las investigaciones criminales en curso", sostuvo.

Ministerio Público suspende a José Domingo Pérez del equipo Lava Jato por 6 meses

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender de manera provisional al fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo Lava Jato, durante seis meses. Esta medida responde a presuntas infracciones administrativas que Pérez habría cometido en su trato con el abogado Arsenio Oré Guardia, quien estaba siendo investigado en el marco del caso Cócteles, relacionado con los supuestos aportes irregulares a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

El 22 de noviembre de 2024, la ANC abrió un proceso disciplinario de oficio contra Pérez debido a su actuación como fiscal provincial en el Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales encargado de casos de corrupción. En particular, Pérez fue acusado de intervenir en la investigación de Oré Guardia, a pesar de estar legalmente impedido para hacerlo según el artículo 47° de la Ley de la Carrera Fiscal. Este artículo establece que no puede intervenir en casos en los que se tenga un interés directo en el resultado. Oré Guardia argumentó que Pérez no podía ser parte de la investigación porque él mismo era parte afectada en el proceso, lo que fue respaldado por el Tribunal Constitucional al declarar nulas las acusaciones contra Oré Guardia.

La ANC, al concluir que Pérez violó tanto el artículo 47° como los artículos 33° incisos 2 y 3 de la misma ley, que garantizan la independencia y objetividad en la persecución del delito, resolvió suspenderlo por un periodo de seis meses. La decisión se enmarca en un contexto más amplio de posibles influencias políticas, dado que el jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, estaría vinculado a Keiko Fujimori y podría estar buscando desacreditar a fiscales clave, como Rafael Vela y José Domingo Pérez, que investigan al fujimorismo. Esta información se conoce tras una filtración que sugiere que Fernández y el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, habrían conspirado para debilitar la posición de estos fiscales.