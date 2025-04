César Hildebrandt advirtió la influencia de Fuerza Popular y sus aliados en la suspensión de José Domingo Pérez como fiscal del Ministerio Público. Tal como recordó el periodista, desde un inicio, el partido buscó que el magistrado sea retirado de la investigación del caso Cócteles y que esta sea liderada por otra persona.

"Aquí tengo cuatro páginas de las 25 que la ultra derechista conservadora y, en mi opinión, corrompidísima Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha evacuado el día de hoy suspendiendo a José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía. Esto ya estaba cantado, ¿no? porque el lado más corrupto del Poder Judicial ya había dicho confirmado la nulidad del juicio y había dicho que otro juez se encargue", dijo.

"Es la primera vez que un juicio en este tramo vuelve a etapas intermedias, pero, en fin, es el poder de Keiko Fujimori, del Fujimorismo que quiere a su lideresa ilesa para el 2026", agregó.

César Hildebrandt recuerda que jefe de la ANP está investigado

En ese sentido, alertó sobre la investigación en torno al jefe de la ANP. "Juan Antonio Fernández está investigado por la Junta Nacional de Justica, que aún no emite fallo, por supuestamente ser parte de la banda de Patricia Benavides y Hernán Garrido Lecca. La JNJ manejada o asustada, no se sabe, no ha emitido todavía ningún fallo al respecto y este señor sigue dirigiendo la ANC", indicó.