Luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificara a Alberto Otárola como "desleal" por revelar que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023, el ex primer ministro respondió. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Otárola manifestó que no considera que sus acciones sean desleales y, además, señaló que "traicionar a los buenos policías" sí constituye una verdadera traición, en referencia a la gestión de Santiváñez al frente del Ministerio del Interior.

"Decir la verdad no es ser desleal. Acorralar y traicionar a buenos policías, implementar por encargo seguimientos ilegales y aferrarse al cargo pese a un rotundo fracaso en la gestión; eso sí es deslealtad. Lo sabe muy bien la gloriosa Policía Nacional y le consta a todo el Perú", se lee en el tuit publicado por el ex primer ministro.

Otárola respondio a Santiváñez luego de ministro del interior lo llamara "desleal"

Santiváñez califica a Alberto Otárola como "persona desleal"

El altercado entre Santiváñez y Otárola surgió luego de que el expresidente de la PCM asegurara que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio de 2023 durante una sesión de la Comisión de Fiscalización. Al ser consultado por los medios sobre este tema, Santiváñez calificó al ex primer ministro de "desleal".

El titular del Ministerio del Interior restó importancia a los comentarios de Otárola durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el martes 3 de diciembre. Según Santiváñez, las afirmaciones de quienes considera adversarios carecen de relevancia y fundamento.

"Sobre las declaraciones del ex primer ministro, jamás me refiero a comentarios provenientes de personas desleales o con intenciones manifiestas de perjudicar. No tengo detalles adicionales sobre el asunto, y reitero que las palabras de los opositores carecen completamente de sentido", expresó el ministro al abordar la controversia.

¿Qué declaró Alberto Otárola sobre Dina Boluarte?

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció el martes 3 de diciembre ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos. Durante su intervención, Otárola confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía en junio de 2023.

Otárola aseguró que, pese a este procedimiento médico, la presidenta no descuidó sus responsabilidades: "Como es de conocimiento público, la señora presidenta, en las fechas mencionadas, pasó por una intervención quirúrgica. Durante este tiempo, no desatendió sus funciones, lo cual puedo asegurar", declaró.

Además, Otárola reveló que Boluarte continuó trabajando de manera virtual mientras se recuperaba de una operación nasal. No obstante, cabe aclarar que, según las disposiciones oficiales, la presidenta solo puede desempeñar sus labores de manera remota cuando se encuentra fuera del territorio nacional.