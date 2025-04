Congreso: aprueban por insistencia Ley del Cine que limita el presupuesto de las producciones cinematográficas

Luego de que la autógrafa fuera observada por el Gobierno, el Congreso de la República decidió aprobar por insistencia la "Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales del Perú", conocida coloquialmente como la Ley del Cine. En sesión plenaria, la autógrafa fue aprobada con 71 votos a favor, 37 en contra y cuatro abstenciones, sin necesidad de una segunda votación.

La iniciativa, impulsada desde el despacho de Adriana Tudela (Avanza País), fue debatida nuevamente por el Pleno del Congreso durante la sesión del 20 de marzo. Tras un tenso intercambio, se propuso un cuarto intermedio para que el debate se reanudara en la sesión del 2 de abril, donde finalmente se aprobó la norma.

El dictamen ha sido objeto de críticas, ya que impondría una restricción significativa en el presupuesto destinado a las producciones cinematográficas nacionales. En el artículo 13.5, la autógrafa establece lo siguiente: "El monto asignado para el otorgamiento de estímulos no supera el 70% del costo de la actividad cinematográfica o audiovisual. Dicho límite no aplica para la ópera prima cinematográfica o audiovisual de un autor de cine regional". Esto significa que los directores experimentados no podrán recibir financiamiento estatal total para sus producciones.

Además, la iniciativa incluiría mecanismos que podrían derivar en censura para las producciones nacionales. En su artículo 10.3, el dictamen dispone que PromPerú actuará como "comisión fílmica" del país, lo que implicaría, según señalan expertos, que esta entidad turística decidirá qué producciones podrán ser financiadas —en parte— con fondos estatales. El criterio de PromPerú podría excluir proyectos que resulten incómodos para las instituciones debido a sus críticas sociales.

Cineastas peruanos se oponen a la ley de Adriana Tudela

Paolo Tizón, director del documental 'Vino la noche', recientemente galardonado con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, se pronunció sobre la medida impulsada por Tudela y respaldada por una parte del Congreso. Para Tizón, esta ley representa un nuevo obstáculo para la creación artística en el Perú, al limitar su desarrollo y potencialmente censurar su contenido.

"Tengo que decir que este premio y este reconocimiento llegan en un momento convulsionado para el Perú. (...) Yo soy peruano, la película también lo es, y todo esto ocurre en un contexto muy difícil para la comunidad cinematográfica. Mientras hay respaldo de la comunidad artística internacional, en el Perú se está debatiendo una ley que precarizará aún más el trabajo y roza la censura. Desde aquí, mi respaldo a las protestas en Perú y mi rechazo al nuevo proyecto de ley de cine", señaló en referencia a la Ley Tudela.

Por su parte, el cineasta Gonzalo Benavente, director del documental 'La revolución y la tierra', consideró que esta iniciativa forma parte de una tendencia mundial de ataque contra los artistas y su trabajo.

"Lo que estamos viendo es parte de un fenómeno global. Este silenciamiento de las artes, el cine, la literatura e incluso de los premios nacionales busca acallar ciertas voces y evitar que se visibilicen determinadas historias. Sin cultura ni arte, dejamos de ser personas y nos convertimos en simples números dentro de un sistema económico en el que solo unos pocos tienen visibilidad, mientras que la gran mayoría queda reducida a una mancha amorfa, sin identidad ni reconocimiento", explicó en una entrevista para La República.