Susel Paredes critica proyecto del Gobierno que atenta contra labor la prensa: "Es un golpe a la democracia"

La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático) criticó duramente el proyecto de ley del Gobierno de Dina Boluarte, presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, que busca obligar a los medios de comunicación a transmitir los "logros" del Ejecutivo como parte de una "franja informativa". Paredes comparó la propuesta de Boluarte con lo que ocurre en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"A mí me preocupa mucho porque así son las dictaduras. ¿Quién obliga a las empresas de comunicación a que publiciten los hechos del Estado? Venezuela, Cuba, Nicaragua, se encadenan a las emisoras particulares. Si el Estado quiere tener un espacio, tiene su canal, sus plataformas y si no, tiene que pagar, porque los medios de comunicación son empresas privadas que pagan sus impuestos. No puedes confiscarles su espacio que tienen en señal de radio y televisión y apropiarte del dinero que daría ese espacio como ingreso", enfatizó Paredes.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón reaparece desde la clandestinidad y apunta contra el Gobierno de Dina Boluarte

Es preciso resaltar que la iniciativa anunciada por Eduardo Arana el último 30 de marzo establece que los medios de comunicación deberán difundir de manera obligatoria, durante los estados de emergencia, las acciones y actividades del Ejecutivo contra la delincuencia. Sin embargo, esto podría limitar la labor de la prensa, ya que el Gobierno "marcaría la pauta" y definiría la manera en que los periodistas deben informar.

Propuesta del Gobierno de Dina Boluarte es un golpe contra la democracia

En esa misma línea, Susel Paredes afirmó que el Gobierno de Dina Boluarte se asemeja al de Nicaragua, al señalar que en dicho país se ataca a los opositores. Además, responsabilizó al Congreso de la actual crisis política, al considerar que mantiene una alianza con la mandataria, y calificó la propuesta como un "golpe a la democracia".

"Esta señora (Dina Boluarte), cada día, se parece más a Nicaragua junto con la mayoría congresal. En Nicaragua a los opositores los botan, los encarcelan, los deportan, instituciones civiles ya no hay. Eso quiere imponer aquí Dina Boluarte y no lo vamos a permitir. Es un golpe a la democracia, a la libre de expresión; no hay democracia sin libre prensa. Esto es inconstitucional. ", dijo.

"Si Dina Boluarte quiere hablar con todos, que haga la mañanera, que tenga la valentía, pero como es una cobarde, abre un espacio en Palacio de Gobierno, invítenlos a todos y que ella se ponga ahí 3 horas", agregó.