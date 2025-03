Abogado de Boluarte dice que no sabe si ella pagó a Cabani por las cirugías

El abogado Juan Carlos Portugal, quien asegura no cobrar honorarios por la defensa de la mandataria Dina Boluarte, ofreció una versión peculiar sobre las declaraciones de la exsecretaria presidencial Patricia Muriano Peralta ante la Fiscalía.

Un correo electrónico dirigido a Patricia Muriano por el médico cirujano que intervino a la presidenta, Mario Cabani Ravello, indicaría que este pidió puestos de trabajo en el Estado como contraprestación por sus servicios.

En la lista de recomendados por Cabani, según el e-mail difundido por el programa ‘Contracorriente’, se encontraba Jorge Gómez Reátegui, quien efectivamente fue designado presidente del Directorio de Sedapal, luego de la operación de Boluarte y del pedido de nombramientos que hizo el médico.

“¿ La presidenta pagó o no a Mario Cabani por la operación en el rostro?”, preguntó La República a Juan Carlos Portugal.

“Eso no le han preguntado a Patricia (Muriano) en la audiencia. Además, si fue gratis, eso no significa que fue a cambio de favores. Yo, por ejemplo, no le cobro a la presidenta mis honorarios porque es un honor defenderla”, contestó Portugal.

Operaciones. Se ausentó solo dos días feriado, dijo Portugal. Foto: difusión

Lo que significa que la defensa de Dina Boluarte ha introducido la versión de que Mario Cabani no cobró un centavo por las intervenciones quirúrgicas para de esta manera desvirtuar que a cambio la jefa de Estado nombró en cargos públicos a los allegados del cirujano.

Pero lo que más llama la atención es que el abogado Portugal afirma que no le ha formulado una pregunta clave a la presidenta: si pagó o no por las cirugías. Y desliza que pudo haber sido “gratis”.

El miércoles 26 de marzo, Patricia Muriano, quien reside en los Estados Unidos, fue interrogada como testigo por el fiscal supremo Hernán Mendoza. Por razones de seguridad, la audiencia fue virtual. Portugal manifestó que estuvo presente.

“¿Qué dijo Patricia Muriano sobre las intervenciones quirúrgicas de la presidenta Boluarte?”, le preguntamos.

“Que la presidenta estuvo dos días en la clínica y que después de su intervención la acompañó otros dos días siguientes en su casa (de Surquillo). Confirmó que la mandataria tuvo operaciones en el rostro, en los surcos (líneas de expresión) y bolsitas en los ojos”, respondió.

“¿Dijo cuántas operaciones se realizó la presidenta en el rostro?”.

“No habló de números”, contestó.

Portugal señaló que Patricia Muriano no mencionó que Boluarte se hizo una rinoplastia.

“Habló de que la presidenta se hizo una operación por problemas de salud en las fosas nasales. Y que ella era consciente de que la presidenta tenía problemas en la nariz y que no podía respirar. Y que luego tuvo intervenciones específicamente en los surcos de la cara y en las bolsitas debajo de los ojos”, declaró Juan Carlos Portugal.

“¿Y eso no es una operación estética?”, se le indicó al abogado.

“No. Ella (Patricia Muriano) no dijo que era estético”, dijo.

Patricia Muriano Peralta no es médico.

Así como el abogado defensor manifestó que desconocía si Mario Cabani le cobró a la presidenta Boluarte por las operaciones, también arguyó que no sabía si la jefa de Estado se quedó con su historia clínica, como señala Patricia Muriano en un audio difundido por la revista Hildebrandt en sus Trece.

“No tengo conocimiento si la presidenta se llevó o no la historia médica”, apuntó Portugal.

En la audiencia virtual, Patricia Muriano ofreció detalles sobre las circunstancias de las operaciones a las que se sometió la mandataria Boluarte.

“(Muriano) precisó que Dina Boluarte se operó el 28 de junio y que el 29 y 30 de junio estuvo internada en la clínica de Mario Cabani. Luego, el 1, 2 y 3 de junio (Muriano), dijo que la acompañó en su casa de Surquillo. Aseguró que la presidenta no tuvo problemas para comunicarse con sus ministros ni dificultades para caminar por iniciativa propia”, relató Portugal. }

“Si la presidenta quedó internada el 28 y 29 de junio en la clínica de Cabani, entonces ¿estuvo 48 horas sin gobernar?”, se le preguntó a Portugal.

“No es así, porque esos días que la presidenta estuvo internada en la clínica eran feriados. Y en principio, en días feriados no se trabaja. Sin embargo, la presidenta trabaja todos los días del año. Incluso sus ministros han señalado que despacharon con la presidenta”, alegó.

“¿Cómo pudo haber despachado con sus ministros, si en un audio Patricia Muriano afirma que a Boluarte no la podían ver debido a las lesiones que dejó la operación facial?”, se le preguntó.

“La intervención no la imposibilitó funcionalmente ni motor ni neurológicamente, para seguir gobernado. Ella lo hizo virtualmente”, dijo Portugal.