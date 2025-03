RMP sobre el caso cirugías y la declaración de exasistenta Patricia Muriano ante Fiscalía: "Dina Boluarte mintió a lo grande"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a las declaraciones que brindo Patricia Muriano, la exasistenta y examiga de a presidenta Dina Boluarte, a la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso cirugías por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de funciones. En ese contexto, Palacios enfatizó que la jefa de Estado "le mintió al país a lo grande" debido a que Boluarte dijo que nunca estuvo inconsciente durante la intervención quirúrgica en la nariz.

Es preciso señalar que Muriano declaró ante el Ministerio Público de manera virtual durante cinco horas desde el extranjero, debido a que, según señaló, teme por su vida en caso regrese al Perú.

"La señora Patricia Muriano pudo declarar ante la Fiscalía. No vino al Perú como se esperaba. Durante aproximadamente 2 horas de la audiencia, el abogado que representaba los intereses de Dina Boluarte trató de impedir por todos los medios que declarara, cosa que había hecho con éxito el año pasado, pero esta vez no pudo. La señora Patricia Muriano dijo que iba a decir toda la verdad y que no venía al Perú porque temía por su vida y habló por 4 horas, donde quedó claramente establecido que la presidenta mintió y mintió en grande", enfatizó Rosa María Palacios.

RMP sobre el caso cirugías: "Dina Boluarte mintió"

En otro momento, Rosa María Palacios resaltó la importancia de las declaraciones de la exasistenta Patricia Muriano a la Fiscalía debido a que perteneció al círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, tanto en temas políticos, particulares y familiares. Asimismo, Palacios recordó que en el 2023, el Congreso no "iba a vacar a Dina porque la necesitaba desesperadamente".

"Esta testigo es una testigo importantísima porque ha sido la asistenta personal de Dina Boluarte en todo ese proceso y ha acreditado su permanente presencia al lado de la presidenta, incluso en asuntos íntimos, particulares y familiares. ¿Qué le costaba a la presidenta decir la verdad?", dijo Rosa María Palacios.

PUEDES VER: Congreso autoriza comprar dos edificios del BCP por 13.5 millones de dólares para la bicameralidad

"El primer día llamar al presidente del Congreso y decirle: Oye, sabes qué, me voy a operar, necesito que me suspendan la presidencia temporalmente para una operación. Listo. Total, el Pleno no la iba a vacar, la necesitaba desesperadamente el 2023, le daban permiso para operarse lo que quisiera, pero tenía que mentir y mentir y mentir porque ahora ya no es simplemente un problema de vanidad, es un problema de abandono de cargo", añadió.