Dina Boluarte continúa defendiendo a Santiváñez tras su censura: “Pondremos a alguien tan valiente como él”

A pesar de que Juan José Santiváñez fue censurado de su cargo de ministro del Interior por su incapacidad para contrarrestar la inseguridad ciudadana, Dina Boluarte no deja de defenderlo. Desde Palacio de Gobierno la jefa de Estado informó que respeta la decisión del Congreso, sin embargo, resaltó las cualidades del exministro y aseguró que su predecesor será "tan valiente como él".

“Quiero agradecer de corazón a nuestro ministro Santiváñez y seguramente pondremos ante este ministerio a otro ciudadano valiente como él para que enfrente no solo al crimen organizado, a la delincuencia común, sino también para ordenar como debe de ser un ministerio que estaba capturado por las fuerzas oscuras", dijo.

Asimismo, insistió en que la lucha contra la inseguridad ciudadana no es responsabilidad única del Mininter, sino que incluye a otras instituciones. Con ese argumento atacó nuevamente a la Fiscalía de la Nación y la acusó de liberar delincuentes.

“Depende de todos nosotros. Si ponemos a disposición de las autoridades del sistema judicial a estos delincuentes capturados entonces no lo tienen que liberar, no los pueden poner en la calle. La Policía los detiene y por otra puerta sale. ¿De quién es la responsabilidad?”, manifestó.

Presidenta volvió a atacar a la Fiscalía

Si bien no mencionó directamente a la Fiscalía de Delia Espinoza, es esta institución la encargada de iniciar los procesos fiscales contra la mandataria. Por ello, además de esta, Dina Boluarte ha despotricado contra el Ministerio Público en otras oportunidades.

El hecho más reciente se dio el 3 de marzo cuando la jefa de Estado acusó a la Fiscalía de dar un golpe de Estado blando. “Pueden allanar las casas de todos los ministros si quieren. Pueden allanar los despachos de todos los ministros si así lo dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa, para dar un golpe de Estado blanco. Ahora, los golpes de Estado ya no vienen del Ejército, sino del Ministerio Público", dijo.

Anteriormente, el último 31 de octubre, durante la presentación del programa Llamkasun Perú, en la región San Martín, también atacó directamente al grupo liderado por Delia Espinoza. "Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega. No los liberen, señores del Poder Judicial, no todos, algunos jueces y algunos fiscales que no están poniéndose la camiseta del Perú y parece que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos fiscales, a esos malos jueces, les decimos no liberen a los delincuentes que la Policía les entrega", exclamó la dignataria.

Dina Boluarte minimiza la marcha contra la inseguridad: "Ha sido promovida por fuerzas oscuras"

También, se dirigió a la ciudadanía y dijo que la marcha contra la inseguridad, desarrollada el último viernes 21, ha sido promovida por "fuerzas oscuras". "A los que salieron hoy con justa razón a marchar, quiero decirles que no se dejen manipular por las fuerzas oscuras", expresó.

Sin embargo, lejos de responder a una "fuerza oscura", las razones por la manifestación fueron otras. Unas mucho más claras. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), los homicidios a nivel nacional aumentaron a 490 entre el 1 de enero y el 21 de marzo. Lo preocupante es que cada día se reportan entre 7 y 13 asesinatos.