Marisol Pérez Tello sobre Juan Santiváñez: "Si es tan bueno, que sea guardia de seguridad de Dina Boluarte, no de los peruanos"

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se refirió a la censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a su pésima gestión en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado que va dejando 503 asesinatos en lo que va del 2025, según cifras del Sinadef. En una entrevista para el portal Ojo Público, Pérez Tello se mostró de acuerdo con la salida de Santiváñez del Mininter porque "usó la cartera para la defensa de la presidenta Dina Boluarte" y enfatizó que no debe estar a cargo de la seguridad de los peruanos.

"Pero por lo menos no vas a tener a alguien de ministro del Interior usando el Ministerio del Interior para proteger a la presidenta (Dina Boluarte) y no para proteger a los ciudadanos. Si es tan bueno que sea guardia de seguridad principal de la presidenta de la

República, pero no de los 34 millones de peruanos que vemos cómo nos matan todos los días", expresó Marisol Pérez Tello.

Es preciso resaltar que el último viernes 21 de marzo, con 78 votos a favor, 11 contra y 20 abstenciones, el Congreso censuró a Santiváñez por su deficiente manejo contra la delincuencia tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores. El Parlamento dejó de lado el blindaje al titular del Mininter tras lo sucedido con el vocalista, luego de ignorar cerca de 2 meses una moción de censura impulsada por Susel Paredes.

Marisol Pérez Tello: Normas que ha dado Congreso generaron impunidad y anima al crimen organizado

En otro momento, Marisol Pérez Tello responsabilizó al Congreso de la actual crisis de inseguridad ciudadana y la ola de crimen organizado que arremete contra la ciudadanía. Pérez Tello recapituló las leyes aprobadas por el Parlamento que beneficiaron a presuntos delincuentes y que, como consecuencia de ello, se generó impunidad.

"El Congreso tiene todas las responsabilidades porque se ha cargado toda la legislación contra el crimen organizado que se había dado desde el 2014 hasta el 2018, en que se logró consolidar toda una legislación para perseguir el crimen organizado. Se han encargado la posibilidad de perseguir el crimen organizado, el que está protegido con el poder sacando al tráfico de influencias", señaló.

"Quieren bajarse la ley de extensión de dominio con lo cual el delincuente va a poder usufructuar el dinero o sus hijos o sus nietos cuando el dinero fruto de un acto delictivo jamás se convierte de tu propiedad y todas las demás normas que han dado ya generaron impunidad y ese precedente lo que hace es animar a todo el crimen organizado mundial a venir al Perú", añadió.