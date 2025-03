Dina Boluarte se burló de las investigaciones en su contra y las denominó "Frankenstein", haciendo alusión a que son una creación de la Fiscalía de la Nación y no corresponden a la realidad. En esa línea, dijo que las carpetas fiscales "son muñecos que no le dan miedo ni cosquillas".

"No haremos caso a situaciones que ... ya sabemos cómo fabrican a los Frankenstein. Esos muñecos no nos causan ni miedo ni cosquilla. Son Frankenstein", dijo durante un la firma de la adenda al contrato de Estado a Estado con el Reino Unido para la construcción del hospital de Apurímac.

Si bien no mencionó directamente a la Fiscalía de Delia Espinoza, es esta institución la encargada de iniciar los procesos fiscales contra la mandataria. Por ello, además de esta, Dina Boluarte ha despotricado contra el Ministerio Público en otras oportunidades.

El hecho más reciente se dio el 3 de marzo cuando la jefa de Estado acusó a la Fiscalía de dar un golpe de Estado blando. “Pueden allanar las casas de todos los ministros si quieren. Pueden allanar los despachos de todos los ministros si así lo dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa, para dar un golpe de Estado blanco. Ahora, los golpes de Estado ya no vienen del Ejército, sino del Ministerio Público", dijo.

Anteriormente, el último 31 de octubre, durante la presentación del programa Llamkasun Perú, en la región San Martín, también atacó directamente al grupo liderado por Delia Espinoza. "Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega. No los liberen, señores del Poder Judicial, no todos, algunos jueces y algunos fiscales que no están poniéndose la camiseta del Perú y parece que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos fiscales, a esos malos jueces, les decimos no liberen a los delincuentes que la Policía les entrega", exclamó la dignataria.

Dina Boluarte mintió una vez más y aseguró que su Gobierno está libre de corrupción

Respecto a los otros anuncios realizados por la presidenta en el discurso de este 19 de marzo, estos estuvieron relacionados a la supuesta ausencia de corrupción en su Gobierno. "Quizá muchos quisieran que nosotros estuviésemos dando oídos a esas acciones de antes que casi eran institucionalizadas. Ahora no. Nosotros caminamos con una meta y la meta es entregar un país distinto al que nosotros recibimos”, dijo.

"No podemos caminar en zozobra, no podemos estar utilizando algunas situaciones para querer generar, como se dice en el argot, agitar el avispero. Esos odios, esos agitamientos oportunos, politiqueros, no ayudan en la construcción de la patria", agregó.

Dina Boluarte presenta 8 carpetas fiscales en su contra

Su comentario se realizó en medio de investigaciones periodísticas que revelan mayores detalles sobre las cirugías que se realizó el 28 de junio del 2023 en la clínica del doctor Mario Cabani. Por este motivo, y debido a que se habría ausentado de sus labores para guardar reposo, el Ministerio Público le aperturó una investigación por presunto abandono del cargo.

Además de ello, la presidenta tiene otras siete carpetas fiscales. El segundo y tercer caso es por el Rolexgate y presunto enriquecimiento ilícito de la mandataria. En mayo de este año, el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, dispuso separar las indagaciones, una por cohecho pasivo impropio debido a que Boluarte no declaró los relojes y joyas que usa, y otra por enriquecimiento ilícito.

La cuarta investigación es por las muertes que hubo en la represión a las protestas contra este Gobierno. El fiscal Villena también presentó una denuncia constitucional con la que le imputa presunto homicidio calificado y lesiones graves a Boluarte.

En tanto, la quinta indagación en contra de Dina Boluarte es por el uso del vehículo presidencial, conocido como el "cofre", y su presunto nexo con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien desde hace un año no puede ser capturado por este Gobierno.

La sexta investigación es debido a que, según el testimonio del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, la mandataria se habría reunido en secreto con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Mientras que la séptima es por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del poder (Eficcop). El mes pasado el Poder Judicial pidió al Ministerio Público terminar con esta investigación.

Y la octava investigación contra la presidenta es por los presuntos aportes ilícitos de la campaña de Perú Libre en el caso de "Los Dinámicos del Centro".

El Ministerio Público indaga sobre el papel que jugó Boluarte como encargada de llevar la contabilidad de las cuentas del partido político Perú Libre durante la campaña electoral del 2021 y el origen de ese financiamiento.