El exministro de Trabajo del expresidente Pedro Castillo, Alejandro Salas, estuvo presente como testigo en la audiencia de juicio oral contra el exmandatario el jueves 20 de marzo en la sala de audiencias de la Corte Suprema en Barbadillo y aseguró que desconocía el mensaje que dio Castillo el 7 de diciembre de 2022 y por el que se le pide una pena de 34 años en su contra.

Salas, detalló que luego de que Castillo diera el mensaje del golpe de Estado, él entró inmediatamente al Despacho Presidencial para decirle que lo que acababa de hacer era un delito y el expresidente se justificó con que "no tenía los votos", refiriéndose a la moción de vacancia presidencial que en ese día el Congreso de la República votaría.

Asimismo, comentó que un día antes, o sea el 6 de diciembre, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, César Landeo, el ministro de Justicia, Félix Chero, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, el presidente y sus abogados, Benji Espinoza y José Palomino, para conversar acerca de qué era lo que iban a decirle al Congreso para evitar que Castillo sea vacado y también conversaron acerca de los posibles votos que podrían darse en el Parlamento, por lo que concluyeron que no habían los votos suficientes para que se de una vacancia presidencial.

"Lo que se evidenciaba en el escenario más pésimo era que el Congreso iba a alcanzar 82 votos y lo que se necesita para vacar a un presidente eran 87 votos. Y en el escenario más optimista, eran alrededor de 75 a 77 votos. Habíamos hecho un estudio previo, una prognosis -porque no se sabía en el debate qué era lo que finalmente iba a suceder- de que no se iba a dar la vacancia", dijo Salas.

Alejandro Salas: "Dina Boluarte no tenía la capacidad de dar ningún consejo"

Salas, declaró que la presidenta Dina Boluarte cuando era vicepresidenta y ministra no aportaba ninguna idea en las sesiones de consejos de ministros y que además se retiraba con anticipación de las reuniones que implicaban decisiones relevantes.

"Ella no tenía la capacidad en ese momento de poder dar ningún consejo y por el contrario ella nos preguntaba a nosotros cuales eran las políticas de estado que se estaban tomando. Lo que ella podría aportar en ese momento era algo genérico ya que cuando había consejo de ministros para tomar decisiones, ella se paraba y se iba a su oficina porque decía que tenía que atender y al final no participaba", afirmó.

Incluso, el exministro criticó a la mandataria porque señala que cuando ella se refiere a Castillo con palabras peyorativas o de desprecio, lo hace solo para congraciarse con el poder que la llevó a asumir este cargo.

"La señora miente de manera descarada y me apena mucho la posición que hoy toma y está tratando de congraciarse con quienes le están salvando la vida creo yo. Y tratando de hacerles recordar a quienes la animaron a tomar la riendas del país y decirles 'oye, no me dejen sola, acá esto'", comentó.