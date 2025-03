Harvey Colchado se pronuncia tras censura a Juan José Santiváñez: "Su soberbia pudo más"

El coronel PNP en retiro Harvey Colchado se pronunció en exclusiva para La República sobre la censura al ministro Juan José Santiváñez, aprobada este 21 de marzo por el Congreso de la República. Para Colchado, la medida era previsible, debido a que la gestión de Santiváñez al frente del Ministerio del Interior no cumplió con las expectativas y solo contribuyó al aumento de la inseguridad en todo el país.

"Era justo y necesario. El ministro Santiváñez ya no tenía legitimidad y tampoco logró demostrar avances en su gestión. Hemos retrocedido a la época del terrorismo de los años 90. Esta censura es una consecuencia lógica. Cifras distorsionadas, falta de sostenibilidad en las medidas y escaso conocimiento de la realidad policial hicieron que Santiváñez se quedara sin herramientas para continuar. Su soberbia pudo más", declaró el coronel en retiro.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) señaló que los congresistas que votaron en contra de la censura no evaluaron objetivamente la gestión del ministro y prefirieron ignorar el clamor popular en contra del alfil del gobierno de Boluarte.

"Considero que no han priorizado el bienestar ni el sentir de la ciudadanía. Este año, Santiváñez desarticuló menos de la mitad de organizaciones criminales que el año pasado. Además, ha abogado por la eliminación de la detención preliminar y se ha dedicado más a defenderse de investigaciones que lo acusan de tráfico de influencias y corrupción que a combatir la criminalidad. Su desempeño ha sido un fracaso y todo el Perú lo sabe. No tiene legitimidad. Que un congresista ignore un rechazo tan contundente es darle la espalda a la gente. Afortunadamente, decidieron censurarlo", afirmó.

Colchado descarta ser ministro del Interior: "No aceptaría ser el ministro de una presidenta investigada por corrupción"

Colchado también se refirió al perfil que debería asumir la titularidad del Ministerio del Interior tras la censura de Santiváñez. Señaló que el próximo ministro debe contar con una trayectoria intachable. Asimismo, descartó integrar el gabinete, pues no está dispuesto a seguir las órdenes de Dina Boluarte debido a las acusaciones de corrupción en su contra.

"No podría dar un nombre en específico, pero creo que debe ser una persona proba, sin antecedentes de corrupción y con amplio conocimiento y experiencia en la lucha contra la criminalidad. Y no, no aceptaría ser ministro de una presidenta y un entorno investigados por corrupción en el poder", expresó.

Finalmente, Colchado llamó a observar no solo el proceso de cambio en el Ministerio del Interior, sino también la reforma del Alto Mando Policial. "No solo debe ser relevado el ministro, sino también el Alto Mando Policial, incluyendo a los generales Zanabria, Arriola y Véliz, quienes han ejecutado una mala estrategia contra la criminalidad. Esto ha llevado al calamitoso estado de desprotección en el que se encuentran los bodegueros, transportistas, profesores, comerciantes y la ciudadanía en general", concluyó.