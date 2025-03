Benji Espinoza sobre comportamiento de Castillo: "Esta pensando en tribunales internacionales para anular posible sentencia"

El abogado Benji Espinoza se pronunció sobre la posición de Pedro Castillo en no aceptar un abogado y realizar una huelga de hambre durante juicio oral por el caso golpe de Estado. En declaraciones para La República, el letrado dijo que el expresidente está pensando en la nulidad de su sentencia. Es decir, Castillo en lugar de ser acusado pasa a ser acusador de los jueces, desconociendo su legitimidad, su imparcialidad y su independencia para juzgarlo. También informó que le solicitó que retome su defensa legal.

— El juicio oral contra Pedro Castillo avanza y el expresidente mantiene una postura de no tener abogado. ¿Es una buena estrategia?

Sí, porque en realidad está pensando en el día después del juicio. Está pensando en los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, donde evidentemente esta posición de Castillo le va a reportar un beneficio, que es la nulidad de su sentencia. Él fue detenido preliminarmente; el Poder Judicial ordenó y confirmó su detención. Luego le dictaron prisión preventiva, se la prolongaron y él ha pedido varias veces su libertad. Todos los recursos han sido en su contra, entonces él considera que ya el tribunal del Poder Judicial falló y, en consecuencia, hay una condena sin juicio.

— ¿Se podría considerar como una obstrucción al debido proceso?

No necesariamente, porque dentro del ejercicio del derecho de defensa hay varias facultades. Una de ellas podría ser plantear su estrategia de defensa disruptiva, donde Castillo, en lugar de ser acusado, pasa a ser acusador de los jueces, desconociendo su legitimidad, su imparcialidad y su independencia para juzgarlo. No es una actuación súbita o no planificada; esto obedece a una estrategia.

— ¿Cuál sería entonces su posible desenlace de seguir con este comportamiento de Pedro Castillo?

Bueno, básicamente lo pueden amonestar; no lo pueden excluir del juicio. Le llamarán la atención reiteradamente, pero Castillo va a mantenerse en su posición. Ha dejado claro ya, con el intento de la huelga de hambre, que evidentemente él desconoce la legitimidad y validez de este juicio, de manera que yo creo que va a seguir con esa línea.

— Pedro Castillo manifestó que redactó el mensaje a la nación

Considero que lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional; él cometió una infracción a la Constitución, pero no cometió delito. No alcanza para poder hablar del delito de rebelión, que requiere una insurrección armada, es decir, que requiere un levantamiento en armas. Él ni se levantó en armas ni intentó hacerlo.

— ¿De quién sospecha usted que Pedro Castillo haya tomado esta decisión?

Bueno, yo no sospecho en particular de nadie. Creo que el procesamiento y el juicio determinarán quién podría haber redactado ese mensaje. Lo que sí podría decir es que, con certeza, Castillo no lo redactó. No es su lenguaje.

— ¿Usted lo considera que fue Aníbal Torres?

Yo no determinaría ni indicaría alguna responsabilidad en alguien en específico. Está el juicio para poder determinarlo. Lo que te puedo decir es que era muy cercano al presidente (Pedro Castillo) y él lo escuchaba. Es lo que te puedo comentar a partir de mi vivencia; es lo que a mí me consta.

— ¿Considera usted una pena mínima contra Castillo por esa infracción a la Constitución?

No, porque la infracción a la Constitución lo que conlleva es la destitución del presidente, que es la vacancia. En cambio, el delito es el que determina que estés en la cárcel; una infracción a la Constitución no te puede llevar a la cárcel.

— ¿Ha tenido comunicación usted con Pedro Castillo?

Fui a verlo; salió la noticia de que él estaba mal de salud, que al parecer había tenido una afección al corazón. Al día siguiente fui a verlo al penal para ver cómo se encontraba, porque mi aprecio por él es incólume, se mantiene intacto.

— ¿Qué le dijo?

Bueno, me pidió que retomara la defensa; le expliqué que mi renuncia era irrevocable. Me hizo ver un poco su caso, le di algunos consejos, algunas orientaciones sobre el delito, básicamente. Yo considero que no hay delito; le expliqué mi posición jurídica. Luego conversamos sobre asuntos personales.

— ¿Le pudo contar o le pudo decir qué pasó el 7 de diciembre del 2022?

No, no me dijo básicamente qué pasó o quién elaboró ese mensaje.

— ¿Le preguntó usted?

No, honestamente no. Yo estaba más preocupado por su salud. Fui motivado por su salud para ver que estuviera bien, que su integridad no estuviera afectada, y básicamente por eso fui.

— ¿Mantiene constante comunicación con Pedro Castillo?

No, fue la única visita que hice a ver al presidente Castillo. Fue el momento en que me enteré que estaba mal, que salió por los medios de comunicación, pero después no he tenido otra reunión, ni conversación, ni llamada con él.

Pedro Castillo seguirá con la huelga de hambre

Yo no tengo comunicación con él, pero según lo que se informa, es que ya concluyó su huelga de hambre. Se da cuenta de que le puede hacer mucho daño en su salud, en su integridad, así que no va a persistir con eso (…) Cuando yo hablé con él, no me habló nada de huelga de hambre; al contrario, le pregunté cómo estaba, me comentó un poco lo que estaba haciendo en ese tiempo. Está también Alejandro Toledo.

¿Conversa con Toledo?

Sí, entiendo que sí, según lo que me dijo el presidente Castillo.

— ¿Qué mensaje le daría a Pedro Castillo?

Bueno, que considero que la estrategia que está planteando es la adecuada y la correcta, porque considero que no hay mucho que pelear acá, a nivel local, a nivel de la Corte Suprema, que ya han adelantado básicamente un veredicto en su contra. Al haber establecido una alta probabilidad de condena, me parece que la estrategia disruptiva es la adecuada.

— Elio Riera mostró su interés para defender a Pedro Castillo. ¿Usted lo recomendó?

Sí, yo lo conozco a Elio, pero no, no lo he recomendado.

¿Ha hablado con Aníbal Torres o su relación se acabó desde el 7 de diciembre del 2022?

Me llamó el 7 de diciembre, me pidió que asumiera la defensa del presidente Castillo; le expliqué que mi renuncia era irrevocable, entendió mis razones y no volví a hablar con don Aníbal Torres.