Cierran la plaza San Martín para frenar marcha contra la inseguridad

Este viernes 21 de marzo, cientos de personas se reunieron para marchar contra la creciente inseguridad ciudadana, motivados por el asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores 'Ruso'. El trágico hecho ocurrió en la madrugada del domingo 16, cuando Flores fue acribillado a balazos mientras se dirigía a un concierto en Lima. En respuesta a la movilización, la Policía Nacional del Perú (PNP tomó la decisión de cerrar la Plaza San Martín, buscando impedir que los manifestantes se concentraran en este emblemático punto e intentando bloquear así la marcha.

La protesta , organizada por grupos de ciudadanos independientes y colectivos preocupados por la falta de medidas realmente efectivas de seguridad, convocó a un importante número de asistentes que buscaron visibilizar su rechazo a la gestión del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y exigir una respuesta contundente contra la extorsión y el sicariato que, en lo que va del año, ha terminado con la vida de más de 400 personas.

Miles de ciudadanos se movilizaron este viernes 21 de marzo.

Foto: Miguel Vásquez / URPI-LR

Entre los presentes de la marcha denominada como 'No Queremos Morir' , se destacaron figuras políticas y del mundo del espectáculo artístico. Entre los políticos estuvieron Indira Huilca, Marissa Glave, Tania Pariona, así como la congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático, quien ha sido muy crítica del Gobierno de Boluarte. En cuanto a los artistas, se vieron en la protesta a Daniela Darcourt, Hermanos Yaipén y Armonía 10. Cabe recordar, que ellos el día de ayer desconvocaron a las personas y señalaron que la marcha estaba 'politizada'; sin embargo, decidieron retractarse y participaron activamente de la movilización.

La excongresista Indira Huilca destacó la relevancia de la movilización ciudadana, señalando que sin el activismo de la gente, la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no habría sido posible. "Sin el rechazo popular al cinismo de estos días, no se habría logrado sacar a ese señor", afirmó Huilca. Santiváñez ha enfrentado fuertes críticas por su gestión al frente del Ministerio del Interior, ya que la tasa de homicidios, lejos de disminuir, ha aumentado. Además, el ministro se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía, a la que ha atacado de manera reiterada, lo que ha generado aún más desconfianza en su capacidad para liderar el sector de la seguridad.

Asimismo, se observaron diversos colectivos y partidos políticos como Juntos por el Perú, Partido Comunista Peruano, Patria Roja, ML-19, Movimiento Unidad de los Pueblos, Bloque PUCP, Bloque Feminista, entre otros.

Colectivos feministas arengaban frases como "Dina, no nos representas"

Foto: Miguel Vásquez / URPI-LR

Movilización en Piura, Arequipa y Trujillo

No solo en Lima se vivió una gran movilización, sino que también en otras ciudades del país se realizaron marchas contra la creciente inseguridad. En Piura, cientos de manifestantes se congregaron en la Plaza de Armas, portando carteles con contundentes frases como "No dejemos que nos roben la dignidad", "Fuera Dina" y "No queremos morir". Entre los asistentes, destacó la presencia de Charlie Cardona, integrante de la reconocida orquesta Armonía 10, quien se sumó al clamor popular.

La misma situación se repitió en Arequipa, donde el sindicato de Construcción Civil salió a las calles para exigir más seguridad, y en Trujillo, una de las ciudades más golpeadas por la extorsión. En esta última, el reclamo tuvo una resonancia aún mayor debido a los recientes hechos violentos, como la detonación de explosivos frente a la sede del Ministerio Público el pasado 20 de enero, lo que aumentó el temor entre los ciudadanos y reforzó la urgencia de medidas efectivas para frenar la violencia.