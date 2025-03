Dina Boluarte: presidenta habría ofrecido puesto de trabajo al hijo de Mario Cabani tras sus cirugías estéticas

Una vez más Dina Boluarte y sus cirugías estéticas dan de que hablar. Al parecer, la mandataria habría ofrecido un puesto de trabajo remoto dentro del Estado al hijo del doctor Mario Cabani, cirujano plástico responsable de los retoques faciales de Boluarte, según un reportaje publicado en el semanario 'Hildebrant En Sus Trece'.

La investigación señala a Eduardo Guerrero Castillo, exasesor del gabinete técnico y actual asesor del ministro de Educación, Morgan Quero, como el intermediario entre Boluarte y Cabini. La oferta laboral era clara: un trabajo remoto de bajo perfil para no levantar sospechas y la incorporación a la planilla secreta de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia)

¿Cómo se dio la propuesta al doctor Cabani?

Según el informe, la oferta de trabajo a Mario Cabani Anaya, hijo del doctor, se habría realizado en un restaurante del centro de Lima, donde Guerrero habría mencionado que era una orden de la jefa de Palacio. La propuesta incluía un puesto seguro y poco visible, con la posibilidad de que el hijo del cirujano no tuviera que presentarse físicamente al trabajo, ya que se trataría de una modalidad remota.

Aunque Guerrero ha negado su participación en dicha reunión. Testigos han señalado que para esos días, el exasesor técnico comentaba que "por orden de la jefa de Palacio", el puesto debía ser seguro y remoto, para que el hijo del doctor Cabani no haga acto de presencial alguno, cumpliendo con la solicitud de que no fuera "muy visible". Incluso, para no dejar registro del ingreso a la plantilla del Estado, se pensó incluirlo al de la DINI, ya que está, por la naturaleza del sector, es secreta.

Guerrero ha señalado que presentará una carta notarial contra el semanario por difundir "dichos sin sustento y falsos", mientras que Presidencia de la República no se ha pronunciado sobre el tema.

El pasado oscuro de Eduardo Guerrero y el rechazo de Cabani hijo

Eduardo Guerrero fue asesor de la congresista de la bancada de Fuerza Popular, Yeny Luz López, pero según las fuentes del semanario, 'dobleteaba' trabajos cumpliendo su función original y encargado de realizar pedidos especiales solicitados por Dina Boluarte. El 23 de julio de 2023, Guerrero ingresó formalmente como asesor del gabinete técnico del Gobierno, desde entonces se volvería el complemento de Morgan Quero, quien entonces era asesor en el despacho presidencial.

Sin embargo, Guerrero renunció al puesto antes de cumplir un año, debido a una denuncia periodística en su contra que sacó a la luz sus antecedentes policiales, que incluían violencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Desde entonces, Eduardo Guerrero se volvió asesor del actual ministro de Educación, su amigo Morgan Quero.

El semanario consultó en mayo de 2024 a Mario Cabani Anaya, hijo del doctor, sobre la propuesta hecha por Guerrero. Este se presentó como gerente general de la clínica que lleva su apellido, pero de la sede de Surco y aclaró que no aplica hace tiempo a un puesto laboral, ya que cuenta con su propia empresa. Cabani Anaya también aprovechó la oportunidad de marcar distancias con su padre, indicando que no trabaja con él debido a temas privados

Cabani no se presentó al Congreso para declarar sobre cirugías de Boluarte

Mario Cabani volvió a faltar a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, convocada para el 19 de marzo en contexto de las investigaciones que se vienen realizando sobre las operaciones realizadas a la mandataria Dina Boluarte. En diciembre de 2024, también fue citado para responder las preguntas de la comisión, pero se respaldo en el derecho al secreto médico para no asistir.

La solicitud de la presencia de Cabani en el parlamento se dio luego de que se revelara que de el doctor estaría colaborando con la Fiscalía de la Nación. El congresista Juan Burgo, presidente de la comisión, lamentó la falta del cirujano plástico y solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que agente una moción que permita que la Comisión ejercesca facultades de fiscalización contra Cabani.