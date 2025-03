Gustavo Adrianzén sobre su interpelación: "Hubiera preferido que el congresista me envíe una comunicación o me visite"

En una conferencia de prensa de la PCM este miércoles 19 de marzo, el primer ministro Gustavo Adrianzén se refirió a la moción de interpelación en su contra que presentará el legislador Edward Málaga a la mesa de partes del Congreso "por no estar a la altura", tras confirmar que ya cuenta con las firmas necesarias. En ese sentido, Adrianzén indicó que se mostró sorprendido debido a que el parlamentario fue recibido en su despacho anteriormente para tratar diversos temas.

De igual manera, el titular del Consejo de Ministros indicó que hubiera preferido recibir al parlamentario en su despacho para absorber sus dudas y no una interpelación en su contra. Además, el jefe del gabinete ministerial recordó que, anteriormente, en una sesión del Pleno le tomaría de 6 a 7 horas para responder a 150 preguntas. En este caso, deberá contestar 43 interrogantes.

PUEDES VER: Keiko Fujimori ya está en campaña electoral: viajó a Cajamarca en medio de la crisis por inseguridad

"Nosotros recibimos a todos los congresistas, al que impulsó esta interpelación, también lo hemos recibido. Me sorprende que, sin siquiera un diálogo previo, me convoquen a una interpelación. Hubiera preferido que el congresista me envíe una comunicación o me visite y me pida explicación sobre todo ello", dijo Gustavo Adrianzén.

Es preciso señalar que, según el congresista Málaga, su pedido se basa en que Adrianzén no estuvo a la altura de los problemas que enfrenta el país como la grave crisis de inseguridad ciudadana, la ingobernabilidad, la fallida lucha contra la minería ilegal, así como su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Juan José Santiváñez también está en la mira del Congreso

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, no es el único en la mira del Congreso. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afronta cuatro mociones de censura en su contra debido a su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú. El asesinato del cantante del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores, provocó que diversas bancadas dejaran de blindarlo.

El viernes 21 de marzo, el Parlamento debatirá y votará 3 mociones en contra del titular del Mininter: la de Susel Paredes (Cambio Democrático), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular), mientras que la de Fuerza Popular no fue colocado en agenda debido a que la presentaron el martes 18 de marzo y, según indica la ley, se debe abordar luego de 4 días.

Por su parte, el congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, pidió al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se suspenda la semana de representación del 24 al 28 de marzo si no se discuten ni se votan las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.