Moción de interpelación contra Gustavo Adrianzén en camino: congresista Edward Málaga asegura que ya completó las firmas

El congresista Edward Málaga, representante de la bancada de Avanza País, aseguró que ya cuenta con las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación formalmente ante la mesa de partes del Congreso de la República. Según el congresista, la moción sería presentada durante esta semana.

"Ya tenemos las 20 firmas necesarias, pero vamos a esperar a reunir algunas más para asegurar el respaldo. Hay varias comprometidas que se firmarán mañana. Además, está la cuestión de cuándo exactamente se presentará, ya que de ello depende el momento en que se cite al primer ministro para dar explicaciones al país. A más tardar, la presentaríamos el jueves", mencionó el congresista.

Además, Málaga consideró que existen distintos motivos por los cuales esta moción de interpelación es necesaria. El exrepresentante del Partido Morado opinó que Gustavo Adrianzén no ha estado "a la altura" del cargo que ocupa como jefe del Gabinete Ministerial.

"No hemos visto un esfuerzo significativo de coordinación por parte del señor Adrianzén, quien dirige el gabinete, y debería tener una visión clara de lo que sucede y de las acciones que se están tomando o no. (...) Las decisiones cuestionadas respecto a Santiváñez cuentan con el aval y respaldo de la presidenta y del señor Adrianzén", señaló.

Edward Málaga responde tras ser llamado "figureti" por Alejandro Cavero

El exrepresentante del Partido Morado también respondió a Alejandro Cavero, actual compañero suyo de bancada, quien lo acusó de querer "figurar" por presentar esta moción de interpelación contra Gustavo Adrianzén. Anteriormente, en declaraciones a la prensa, Cavero enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad y criticó la falta de coordinación de su compañero de bancada: "Creo que debemos dejar de lado el afán de figurar. Yo haré lo que debió hacer Edward Málaga: consultar con mi bancada, con mi vocero y evaluar qué decide mi partido. No voy a actuar irresponsablemente sin considerar la postura de mi grupo político", declaró.

Ante estas declaraciones, Málaga respondió: "Que diga lo que piense. Todos tienen derecho a levantarse con el pie izquierdo algún día. (...) He estado hablando de este tema desde el año pasado, lo he discutido con mis colegas de bancada y vengo trabajando en esto desde antes, no ahora. Si se presenta en este momento, es porque los casos han llegado a un punto crítico. Desde fines de la semana pasada, me he dedicado personalmente a redactar esta moción", declaró.

Edward Málaga presenta moción de interpelación contra Gustavo Adrianzén

El congresista Edward Málaga ha oficializado una moción de interpelación contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tras haber advertido previamente que tomaría acciones en su contra. Según Málaga, la gestión de Adrianzén al frente del Consejo de Ministros justifica este procedimiento parlamentario. Para que el jefe del Gabinete sea convocado al Pleno del Congreso y responda las 43 preguntas relacionadas con su desempeño, el legislador deberá obtener el respaldo de al menos 33 parlamentarios mediante sus firmas.

En la exposición de motivos de la moción, se sostiene que la interpelación es necesaria debido a la falta de resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la crisis de gobernabilidad. Además, se señala un manejo deficiente en la lucha contra la minería ilegal, el respaldo a ministros severamente cuestionados y la ausencia de una coordinación eficaz en la administración pública. Estos factores, según Málaga, evidencian que la conducción del Ejecutivo por parte de Adrianzén ha sido ineficiente.

Otro de los argumentos presentados para sustentar la interpelación es el apoyo del primer ministro al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien enfrenta serias acusaciones. El documento señala que Adrianzén ha permitido la permanencia de funcionarios incompetentes, incluyendo a Santiváñez, cuya gestión ha estado marcada por denuncias de corrupción, decisiones improvisadas y un uso político de su cargo. En caso de que la interpelación prospere y las respuestas del primer ministro no resulten satisfactorias para el Congreso, se podría presentar una moción de censura que, de aprobarse, implicaría la destitución de Adrianzén y de todo su gabinete ministerial.

