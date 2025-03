Censura contra Juan José Santiváñez corre el riesgo de ser saboteada en el Congreso

Existe el peligro de que las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no prosperen. El fujimorismo todavía no decide si apoyará los pedidos de remoción promovidos por otros grupos parlamentarios. Mientras que, en Perú Libre, su líder, Vladimir Cerrón, defiende a Santiváñez, y en Alianza para el Progreso (APP) sus representantes apelan al silencio.

Al cierre de esta nota, el Congreso había puesto en su agenda del pleno del viernes la discusión de tres mociones de censura impulsadas por Bloque Democrático Popular (BDP), Bancada Socialista y Renovación Popular. Todas serán deliberadas en una sesión semipresencial que permite a los congresistas no estar en el hemiciclo. No es un detalle menor: para remover a Santiváñez, son necesarios 66 votos a favor. Las ausencias y licencias jugarán un rol determinante.

Sobre todo cuando todavía no están asegurados los votos.

La cuarta moción de censura fue presentada por Fuerza Popular recién ayer. Debido a los tiempos —se deben debatir al cuarto día luego de ser ingresada a mesa de partes—, no será discutida en el pleno del viernes. La República conversó con la congresista fujimorista Patricia Juárez, quien prefirió no tomar posición frente a los otros tres pedidos para destituir a Santiváñez.

“Nosotros vamos a escuchar cuáles son los términos del debate. No nos apresuramos. Hemos presentado una moción. Vamos a ver cuál apoyar. Por ejemplo, hay algunas que solamente se refieren al estado de emergencia. No estoy afirmando nada. No lo sé”, respondió Juárez.

En caso de que no se apruebe ninguna de las tres mociones de censura, la única en pie será la del fujimorismo, pero por los plazos, su votación todavía sería luego de la semana de representación, lo que le da al Gobierno de Dina Boluarte un plazo para convencer a las bancadas de retroceder.

Los aliados del fujimorismo en la Mesa Directiva, Perú Libre y APP están jugando a favor de la gestión de Santiváñez.

Pese a que Perú Libre, en un comunicado, había solicitado la salida de los titulares del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, su líder prófugo, Vladimir Cerrón, optó por sacar la cara por Santiváñez.

“El mérito del ministro del Interior es haber descaviarizado a la PNP, la peor consecuencia de censurarlo sería devolverle la institución a la izquierda de USAID, porque la inseguridad ciudadana no hay quién la resuelva en el capitalismo”, tuiteó Cerrón.

El discurso de Cerrón es similar al que brindó hace dos semanas Boluarte, luego de que la vivienda de Santiváñez fuera allanada por la Fiscalía. La presidenta aseguró que el Ministerio del Interior había sido tomado por los “caviares”.

La defensa de Cerrón a Santiváñez explica la ambigüedad con la que respondió a la prensa el vocero de su bancada, Flavio Cruz, cuando fue consultado por la censura. “Nosotros valoramos la percepción ciudadana. Vamos a escuchar las mociones de censura, lo analizamos en el acto y votamos. No hemos firmado ninguna”, manifestó.

En caso de APP, el lunes, su vocero, Alejandro Soto, se reunió por hora y media con Boluarte. Este diario le preguntó si apoyará la censura, pero hasta la fecha no responde. Solo dos apepistas apoyaron las mociones de censura, Lady Camones y Roberto Chiabra. Este último no es militante acuñista.

El congresista de APP Juan Carlos Lizarzaburu se había adherido a la moción de Renovación Popular, pero luego, sin dar razones, retiró su rúbrica.

Así, es complicado que la oposición consiga la mayoría simple para destituir a Santiváñez. Otras bancadas que no se han pronunciado en bloque son Acción Popular, Somos Perú y el Bloque Magisterial.

El ministro del Interior pidió ir este viernes al hemiciclo del Congreso para exponer sus planes de acción antes que las bancadas voten su censura. El titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, puede darle la oportunidad. La permanencia de Santiváñez es vital para Boluarte. El Gobierno se juega sus últimas cartas.