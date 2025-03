Fuerza Popular retrocedería en pedir salida de Juan Santiváñez: Bustamante asegura que no es solución retirar ministro

El congresista de la bancada fujimorista Ernesto Bustamante declaró que no considera que el retiro del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sea una solución ante la ola delictiva que se vive en el país. "Una solución no es que retiren al Ministro del Interior", precisó.

Bustamante justificó el blindaje por parte de Fuerza Popular a Santiváñez y su mala gestión frente a la cartera del Interior, por lo que no dudó en cuestionar las censuras presentadas anteriormente y calificarlas como "posturas politiqueras". "¿A quién ponemos? ¿Cuál es la propuesta en estos momentos? Si lo que tenemos es una situación de inseguridad ciudadana y si consideramos que esto es responsabilidad de la inacción del Ministerio del Interior, ¿qué ganamos removiendo al ministro del Interior ahora?", señaló.

Bustamante comentó que, si bien es cierto que el partido Fuerza Popular emitió un comunicado solicitando la censura o renuncia de Santiváñez, se debe recordar que "la bancada está compuesta por 21 personas". De esta manera, dejó entrever que la bancada fujimorista podría retroceder en el pedido de salida del ministro.

Sobre los atentados ocurridos en el último fin de semana

Entre el sábado y domingo de este último fin de semana, se vivieron momentos de terror causados por la delincuencia. El club campestre "Chepita Royal" en Puente Piedra fue lugar de la denotación de una granada de guerra por parte de extorsionadores que dejó heridos. Mientras que al otro extremo de la ciudad, exactamente en el distrito de San Juan de Lurigancho, un integrante de la orquesta Armonía 10 fue asesinado dentro del bus tras disparos realizados por sicarios en contra de la agrupación.

Tras esto, se cuestionó a Bustamante si los hechos no eran suficientes para censurar al ministro. "Pueden atentar contra mí o contra otra persona mañana o pasado mañana, pero no es razón para cambiar a una autoridad que suponemos es responsable".

Justificó la ineficiencia del Gobierno frente a la ola delincuencial, indicando que no se ven resultados porque no se conoce la metodología criminal de las bandas extranjeras que han ingresado al país. "Lo que necesitamos es no tener 14 ministros del Interior en 7 años; eso no se puede hacer", aclaró.

Sobre la gestión y moción de censura del ministro Juan José Santiváñez

Ernesto Bustamante indicó que la bancada está dando a Santiváñez un tiempo para ver mejorías antes de proceder con una noción, pero no aclaró cuál es el plazo de espera exacto. De no darse esto, los fujimoristas impulsarán una tercera moción de censura "pero por razones específicas, como estas muertes".

Respecto a la gestión de Juan José Santiváñez frente al Ministerio del Interior, Ernesto Bustamante siguió mostrando su respaldo, comentando que "se han hecho cosas, pero no las suficientes". "¿Solucionamos esto cambiando de Ministro del Interior? ¿Por qué no hacemos un concurso público para ver qué peruano puede asumir el cargo?", declaró.

Además, solicitó a los medios de comunicación no alimentar la idea que la ola de extorsiones y asesinatos en el país está fuera de control. "El Perú está en el puesto 26 de asesinatos en Latinoamérica, no estamos en el puesto uno. Lo que hay que hacer es no satanizar las cosas ni decir que es peor que Ucrania. Solo por cambiar de ministro no solucionamos nada", opinó.

Pacto se pronuncia tras 444 muertes a manos de la delincuencia

A pesar de que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) informó que se asesinan a 6 ciudadanos al día y que se registra un total de 444 homicidios en lo que va del año, los partidos Fuerza Popular, APP y Renovación Popular esperaron el asesinato del cantante de cumbia e integrante del grupo Armonía 10, Paul Flores, para "unirse" al pedido de destituir a Santiváñez.

Ante las publicaciones de los partidos que solicitaban la moción de censura contra el ministro, la congresista Susel Paredes hizo memoria y aclaró que la solicitud ya estaba hecha, solo faltaba una firma para que ingresara a debate. Se precisó que los integrantes de las bancadas del fujimorismo y de APP no firmaron esta última moción.

En el caso de Renovación Popular, solo 5 congresistas respaldaron el pedido de Susel Paredes. En su comunicado, además de solicitar el retiro de Santiváñez, pidieron que se reemplace al comandante general de la PNP, se lleve a cabo la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, se retire a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se intervenga a las Fuerzas Armadas mediante una declaratoria de estado de emergencia para que se encarguen de la seguridad.