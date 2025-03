Alcalde de SJL pide adelanto de elecciones por criminalidad: "Este Congreso solo hace leyes a favor de la delincuencia"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se refirió a la actual crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, ocurrido en la madrugada del último sábado en el distrito que lidera. Por ello, Maldonado sugirió —en una entrevista a Canal N— adelantar las elecciones como una solución para frenar la ola de extorsión, asesinatos y delincuencia en el país, luego de que el Sinadef reportó 444 asesinatos en lo que va del año, cifras que refleja la deficiente gestión de Juan Santiváñez en materia de seguridad ciudadana.

De igual manera, el burgomaestre apuntó contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte, a quienes responsabilizó de una alianza cuyo fin sería beneficiar a la criminalidad y "promulgar leyes a favor de la delincuencia".

"Yo creo que la única solución que podríamos encontrar no es el cambio de ministros, porque estoy seguro de que continuaríamos con la misma secuencia de fallecidos y con el mismo sistema de justicia que no puede parar la delincuencia. Lo que podemos hacer es ir al escenario de nueva elecciones, adelantar las elecciones. (…) Tenemos un año y medio más, ¿tenemos que aguantar más? Las elecciones pueden darse perfectamente en 90 días y poder tener un nuevo presidente y, que de una vez, podamos tener un nuevo Congreso que para lo único que ha servido durante este tiempo es blindar a la presidenta, hacer leyes a favor de la delincuencia", expresó el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado.

Al ser consultado sobra una posible negativa del Gobierno y el Parlamento para atender su pedido de adelantar los comicios electorales, Maldonado respondió: "Fariseos, que la población se dé cuenta".

Alcalde de SJL: "El Gobierno ha fracasado"

De igual manera, Jesús Maldonado enfatizó que el Gobierno de Dina Boluarte fracasó en la lucha contra la criminalidad en el país y recordó que los ciudadanos de San Juan de Lurigancho son víctimas de la extorsión y sicariato, así como de la impunidad al momento de denunciar los actos delictivos en su contra en la comisaría de la localidad.

"Este Gobierno ya ha fracasado en todo su intento de poder detener la delincuencia que, el día de hoy, somos víctimas. San Juan de Lurigancho es un distrito que, durante muchos años, ha sido víctima de extorsión y sicariato, si no de la enorme impunidad en cada una de las intervenciones de la delincuencia. Una señora es extorsionada por cinco soles", dijo Jesús Maldonado.

"Estamos frente a un cáncer, el cáncer solamente puede curarse extirpando; o se extirpa el cáncer o muere el paciente. Aquí lo que están intentando los partidos políticos es darle Desenfriolito al paciente y no es así, porque hace mucho tiempo se dicen muchas cosas y no da resultados. Entre Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha habido 13 ministros del Interior y alguien me podría decir dónde estaban esos partidos políticos con sus anuncios, mi distrito tiene 100 muertos, ¿algún comunicado por siacaso? ¿Qué, esos muertos valen menos que otra persona?", agregó.