Dina Boluarte reaparece cantando tras difusión de selfies, cirugías y moción contra Santiváñez por criminalidad

Durante la 'Ceremonia del buen inicio del año escolar 2025' desarrollado en el distrito de Independencia, la presidenta Dina Boluarte reapareció tras la difusión de selfies, cirugías y la reciente moción de censura contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez, y no tuvo mejor idea que ponerse a cantar haciendo referencia a la canción que le cantaba a sus hijos cuando los llevaba en su primer día de clases escolares. "Cual bandadas de palomas que regresan del vergel, ya volvemos al colegio anhelantes del saber", entonó ante los presentes.

En medio del aumento por la crisis de inseguridad, la mandataria tampoco desaprovechó la oportunidad de arremeter contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el intento de evitar pronunciarse por la situación del país y su investigación en Fiscalía. "Inventan historias y crean engaños, pueden inventarme todo lo que quieran pero nunca acusarme de recibir coimas como han reconocido algunos corruptos que siguen libres, me pregunto, la exalcadesa de Lima, sigue libre, ¿no?, no me amilanan", sostuvo.

