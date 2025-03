Al mismo estilo que la presidenta Dina Boluarte, el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular, se sometió a una cirugía en la nariz el año pasado y recibió su sueldo con normalidad pese a que tuvo un periodo de ausencia. Según los documentos del descanso médico revelados por Willax, el congresista debía ausentarse desde el 12 hasta el 21 de abril, pero Vergara confirmó que faltó cuatro días aunque no dejó de recibir su sueldo como si no hubiese tenido inasistencias a su trabajo en el Legislativo.

Asimismo, Vergara señaló que este procedimiento se debió a razones netamente de salud, sin embargo, el cirujano estético, Luis Alberto Cantero, quien analizó fotos del antes y después del parlamentario, argumentó que se habría tratado de un tema estético.

"Lo que se ve o se evidencia en las fotos es un tema estético, puramente estético. Él se hizo una fractura de los huesos nasales para angostar de lo ancho que lo tenía, a fin de ver más fino la parte del dorso de la nariz. También se hizo unos cortes en las alas narinarias para que esto que lo tenía muy abierto se angoste un poco y se vea más fino", declaró para Willax.

Al intentar dar explicaciones para justificar su intervención, el legislador Vergara no tuvo mejor idea que mencionar que también le sacaron un cartílago de la costilla y alegó que aún no podía respirar bien por lo que sería "probable" que requiera de otra intervención quirúrgica. "No puedo respirar bien", dijo mientras hacía la acción de respirar con dificultad.

Congresista Vergara antes y después de la operación a la nariz.

Congresista Vergara tiene más de siete trabajadores como parte de su equipo

Los parlamentarios deben tener a siete personas trabajando en su equipo: dos técnicos, dos asesores, dos auxiliares y un coordinador, pero según el Portal de Transparencia, Vergara cuenta con más de siete trabajadores.

Algunas de las personas que conforman el equipo del legislador son Estiven Rabanal, coordinador parlamentario que recibe 3146 soles, Daniel Enrique Zaval, fotógrafo de la bancada de Acción Popular que en el Portal de Transparencia figura como técnico con un sueldo de más de 7000 soles, Raquel Cartagena con sueldo de 15 683 soles y José Flórez, quien figura como asesor 2, con un sueldo de más de 10 000 soles. Lo curioso de Flórez es que en el Portal del Congreso se registra con otro número de DNI.

Y esa no es la única 'curiosidad' del parlamentario, pues en su equipo también figura Rocío Gamarra con un cargo de técnico, sin embargo, en el Portal de Transparencia aparece como dependiente de la oficina de economía de Acción Popular. Ante esto, el congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, aseguró que ella no cumple ningún tipo de función actualmente y que "no cree que reciba un sueldo porque no trabaja".