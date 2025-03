Ilich López sobre críticas a proyectos con alto costo fiscal: "Numéricamente tienen razón, pero a costa del beneficio social"

Antes de iniciar la segunda legislatura, el presidente de la Comisión de Economía Ilich López conversó con este medio sobre los proyectos del Congreso que ponen en jaque a las finanzas públicas, según los comunicados del Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas del año pasado. Y es que están pendientes de resolución en el Parlamento la ley que otorga beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras, así como el marco normativo para implementación de zonas económicas especiales privadas.

- ¿Cuál es el balance de la Comisión de Economía del Congreso durante el 2024?

-El plan de trabajo que aprobamos por unanimidad en la Comisión ha tenido tres puntos esenciales: luchar contra la delincuencia a través de quitar los incentivos a los préstamos “gota a gota” que se daban a través de esta mal llamada ley contra la usura, aprobar la ley que fortalece el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) y el otro tema fundamental es la democratización del crédito. Esto también se está consiguiendo a partir de los proyectos de ley que se van a votar sobre el fortalecimiento patrimonial de las cajas municipales.

-El Consejo Fiscal advirtió que tanto el Ejecutivo como el Congreso introdujeron iniciativas que incrementan el gasto público. Precisamente, uno de los cuestionamientos es que el déficit fiscal cerró el 2024 en 3,6% del PBI y se incumplió por segundo año consecutivo la meta fijada por el MEF en 2,8%. ¿Qué tendría que decir ante esta crítica?

-A los señores del Consejo Fiscal, muchos de ellos exministros, decirles que cambien su chip recaudador. Salvo un exministro que bajó el IGV del 19% al 18%, todos han apretado a los formales. Nadie ha impulsado una política pública clara, objetivo y que tenga relativo éxito para ampliar la base tributaria. Entonces, cuando hablan que las medidas que no contribuyen con el equilibrio fiscal, numéricamente tienen razón, pero, a costa del beneficio social, no puedo decir que económicamente estoy bien. Por ejemplo, se ha aumentado por derecho el CTS a los profesores, lógicamente eso tendrá un costo de parte del Estado. Pero, no hay un equilibrio en la posición del Consejo Fiscal con lo social.

-¿Cómo ha sido la relación que usted tuvo con el anterior ministro José Arista, quien hizo públicas sus críticas a algunos proyectos de ley como ampliar la reducción del IGV para hoteles y turismo…?

-No solo con el ministro actual, sino los exministros de los últimos 20 o 25 años, han ido en contra de lo que al Perú le da mayor cantidad de ingresos, que son sus empresarios: grandes, pequeños, medianos y microempresarios. Entonces, cuando se plantean temas sobre reducción de IGV, inmediatamente saltan a decir que es una propuesta antitécnica. Sin embargo, no se preocupan para ampliar la base tributaria, por mejorar la recaudación y por hacer que haya mayor formalidad en el Perú.

-¿Qué opina sobre el nuevo ministro de Economía José Salardi?

-Mañana se va a cumplir un mes y vamos a prenderle su primera velita al ministro de Economía, el señor Salardi. Pero, hasta ahora no sabe qué hacer al frente del Ministerio de Economía. Por ejemplo, ha manifestado que van a presentar un proyecto de ley para mejorar este proceso de APP, que a mi me parece bien, pero dice que todavía será a medio año. Es decir, no están preparados para hacer lo que anuncian.

-Para este año, el MEF ha actualizado las proyecciones de crecimiento económico a 4%, debido a los altos precios de metales, un mayor dinamismo de la inversión pública y privada, así como el control de la inflación y un descenso en el déficit fiscal. ¿Le parece que hay un sobreoptimismo del MEF o que es una cifra alcanzable?

-Sí. Sin embargo, esa tasa es insuficiente para los peruanos. Un dato que siempre doy: cada año el Perú necesita 350.000 nuevos puestos de trabajo para darle empleo a los jóvenes que entran a la edad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que esos puestos no se van a adicionar a os que ya existen en el Estado como tal, sino a través de la dinamización de la economía. El 60% del PBI que ingresan a la estadística, se producen de manera privada. Por eso, yo me pongo del lado de impulsar la formalización. Y acá viene mi crítica: si se siguen dando medidas muy restrictivas contra los formales, se van a ir a la informalidad. Entonces, este 4% que está proyectando, está bien. Pero, ¿por qué no 5 o 6?

-Estamos a pocos días de iniciar la segunda legislatura y ya vemos que existen cuatro proyectos de ley de retiro de las AFP respaldados por las bancadas de Perú Libre, Podemos y el Bloque Magisterial. Al respecto, el MEF ha señalado que podría generar un perjuicio a las pensiones de los afiliados. ¿Coincide con esta crítica?

-Yo concuerdo con que estas iniciativas han sido para los momentos de emergencia. Por cierto, el crecimiento económico del 2024 tiene que ver con estos retiros porque la gente ha tenido liquidez y ha podido comprar, lo cual ha generado dinamismo. Ese estímulo se ha cogido de los sistemas previsionales, y eso no ha sido lo correcto porque le estás quitado el futuro a la gente que, de acá a 20 o 30 años, no va a tener las mismas fuerzas para trabajar ni una pensión con la cual cubrir esa vejez. Entonces, cuando viene una propuesta y se lo digo con respeto a mis colegas que han presentado estas iniciativas, están buscan aplausos efímeros y hacen mucho daño. Yo voy a llamarlos para hacer un gran de debate de cómo podemos formalizar al Perú. Estos retiros no mejoran la economía de los peruanos. No olvidemos que solamente un 5% de la población económicamente activa son los que tienen trabajo formal. Y ese 5% ya no tiene fondos de AFP y tampoco CTS.

-Precisamente, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Elva Julón, tiene un proyecto para que los trabajadores diagnosticados con enfermedades terminales o cáncer retiren su CTS. ¿Cómo se pondrá de acuerdo con ella para encaminar el debate de estas propuestas?

-La CTS es un seguro de desempleo. Cuando alguien deja de trabajar y se engancha a un nuevo empleo, necesita un pequeño colchón para ese tiempo de búsqueda. En ese sentido, no puede desnaturalizarse la CTS bajo ningún motivo. Sin embargo, me parece noble la propuesta en favor de los que tienen enfermedades terminales. Podemos hacer una normativa de garantías, en la que puede utilizarse ese fondo para un tratamiento especializado. Hay que ver las medidas en casos excepcionales, pero sin desnaturalizar el fondo.

-En diciembre del año pasado, el Congreso aprobó en primera votación el dictamen que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las zonas económicas especiales. ¿le parece que esta propuesta es un incentivo o regalo tributario?

-Lo que sucede es que, cuando se quiere buscar las críticas, salen este tipo de de argumentos sin ningún sustento. Cuando nosotros planteamos que no se cobre impuestos durante los primeros 5 años y, paulatinamente, el impuesto a la renta llegue al 15%, la gente que critica dice que ese porcentaje se estaría dejando de cobrar, pero hay un tema de matemática básica y sencilla. ¿Cuánto estamos tributando por zonas económicas hoy? 0. No hay una crítica razonable, sino pegada a un dogma ideológico que ha fallado o a un dogma mediático que trata de buscar aplausos confundiendo a las personas con eso de que se está regalando impuestos. Eso es totalmente falso.

-No está en la Comisión de Economía, pero en carpeta del Pleno se encuentra en agenda la nueva ley de promoción agraria que reduce el impuesto a la renta de las empresas al 15%. ¿Qué te parece este beneficio tributario a las agroexportadoras?

-Mire, yo soy un presidente de la Comisión de Economía que considero que deberían bajarse los impuestos en general para todo. Para que eso no genere un sisma, más personas deben pagar impuestos. Es decir, se debe ampliar la base tributaria. Segundo, considero que todos los sectores deberían tener estos incentivos, no solo tributarios, sino también en la democratización del crédito. Lo que creo es que estas medidas deben complementarse con temas concretos. Esto de acuerdo con que haya posición favorable para la agroexportación, siempre y cuando se contribuya con el tema tecnológico, con la cadena productiva de valor hacia los micro y pequeños empresarios.

-Sobre este tema, hay un cambio de posición del MEF, que anteriormente advirtió un perjuicio fiscal de hasta S/20.000 millones y ahora el ministro Salardi señala que esta norma favorecerá las exportaciones del sector agro. ¿Qué le parece este giro del MEF?

-Yo considero que el MEF debe cambiar el chip recaudador que tiene desde hace 30 años. Ah, tú haces negocio, paga impuestos. Perfecto, pero, tiene que impulsar políticas públicas que ayuden a la formalización para que no se estén quejando que medidas como esta van a reducir la recaudación. Considero, que aun mes de estrenado su cargo, está bien que se haya pronunciado a favor o que haya cambiado su posición. Sin embargo, sin otras medidas complementarias, no va a servir de nada.