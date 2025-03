RMP sobre Dina Boluarte: "Con una fotografía de un antes y después se ve claramente que hubo una cirugía"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al audio difundido que involucra a Dina Boluarte y a su exasistenta y testigo clave de las cirugías estéticas, Patricia Muriano, en el que esta última asegura que la mandataria no fue operada de la nariz por el médico cirujano Mario Cabani en junio de 2023, sino por el otorrino Javier Sánchez e Ingunza. En la grabación de una conversación difundida por el semanario Hildebrandt en sus trece, Muriano indicó que a Boluarte se le habrían aplicado hilos tensores en el rostro, blefaroplastia y la extracción de un poco de grasa del abdomen.

En ese sentido, Palacios señaló que, pese a que la jefa de Estado haya dicho que fue operada por problemas respiratorios entre junio y julio de 2023 y no abandonó el cargo en Palacio de Gobierno, "con unas fotografías se ve claramente que hay una cirugía plástica".

PUEDES VER: Juan Santiváñez regresa al Perú tras allanamiento a su casa: es recibido por portátil en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez

"La señora Muriano vive en los Estados Unidos desde octubre del año 2023, ha sido citada para declarar por el caso Cofre y por el caso cirugías. Tiene mucho miedo de venir al Perú, obviamente, porque hay detrás de ella y detrás de las intenciones de la señora Boluarte toda una operación. Pero, como ella dice en la grabación, al final del día todo se paga y su testimonio va a ser importante en este caso. La presidenta le ha dicho al país que ella se operó por razones de urgencia médica porque no podía respirar, que jamás estuvo inconsciente. Afirmaciones que son muy fáciles de debatir. Su cara con unas fotografías antes y después se ve claramente que hay una cirugía plástica", comentó Rosa María Palacios.

Dina Boluarte:¿Qué dijo la exasistenta de la presidenta sobre la operación?

De acuerdo con la transcripción del audio presentado por el semanario Hildebrandt en sus trece, Patricia Muriano enfatizó que Dina Boluarte le quitó su historia clínica al médico cirujano Mario Cabani, pero que fue Javier Sánchez e Ingunza, quien la operó. Asimismo, Muriano indicó que a la mandataria le quitaron un poco de grasa del estómago para aplicárselo en el rostro, además de otros procedimientos estéticos como blefaroplastia y colocación de hilos tensores.

"(El médico especialista en rinoplastia) Javier Sánchez (e Ingunza) es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso (a Dina Boluarte) los hilos de dos en cada lado y le sacó las bolsas. Y le rellenó los surcos, le sacó un poco de grasa del abdomen porque ella, cuando se despierta de la operación, y se para (me dice) Patty tengo un huequito acá", contó Muriano.

PUEDES VER: Renovación Popular propone ley para reducir la valla electoral a 3% para alianzas de más de cinco partidos políticos

"Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó", agregó.