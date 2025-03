César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori y Dina Boluarte: “Es evidente que son íntimas”

César Hildebrandt no cree en los dichos de Keiko Fujimori en los que niega una cercanía con Boluarte. Foto: composición LR

El periodista César Hildebrandt se pronunció acerca de las últimas declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en las que niega cualquier vinculación con Dina Boluarte. Al respecto, Hildebrandt evidenció con hechos que existe un "matrimonio apasionado" entre el Fujimorismo y el Boloartismo.

"La señora Keiko está lanzando Tik Toks y shorts de Instagram en los que dice a la gente (imita su voz) "dicen que somos apoyo del Gobierno. No es cierto". Desde ahora quiere lavarse con Ña Pancha, con Ace, con lejía, con ácido muriático si es posible la pátina esta que tiene de Boloartismo en la cara porque es evidente que Boluarte y Keiko son socias, íntimas, indesligables de este Gobierno horroroso", comentó en su podcast.

César Hildebrant sobre el Fujimorismo y el "Boloartismo": "Hay un matrimonio apasionado"

Para ello, mencionó el hecho de que el nuevo asesor de la Jefatura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Christian Peralta Navarrete, es un "reconocido fujimorista" y además fue jefe de prensa de Keiko Fujimori en su campaña electoral del 2016.

"Ahora es el flamante asesor con un muy buen sueldo. Parte de este matrimonio informal, pero apasionado que hay entre el Fujimorismo y el Boloartismo", dijo.

Asimismo, enumeró las Comisiones del Congreso que, actualmente, son lideradas por miembros de la bancada de Fuerza Popular. "Sin el apoyo de Fuerza Popular este Gobierno no existiría porque ellos han sido decisivos para el mantenimiento del status quo instaurado desde el fallido golpe de estado de Pedro Castillo. No nos vengan con el cuento de que estamos exentos, estamos alejados, tenemos una distancia higiénica. No, están embarrados hasta el cogote", mencionó.

¿Cómo se deslindó Keiko Fujimori del actual Gobierno?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.

“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.