Nuevas conversaciones entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", fueron reveladas por el semanario Hildebrandt en sus trece. En los mensajes, se puede ver como Santiváñez le confesó a Izquierdo que su meta política era llegar a Palacio de Gobierno: "Mi meta no es esta (ser ministro del Interior), hermano. Yo voy a ser presidente en 2026. Acuérdate de mí. Dios lo va a permitir", se lee en los chats publicados.

Según el medio que divulgó la información, la conversación data de mayo de 2024. El Registro de Organizaciones Políticas detalla que, entre junio y diciembre del mismo año, Santiváñez formó parte del partido político Progresemos, que en ese mismo periodo presentó a Hernando de Soto como su candidato presidencial. Pese a que el titular de la cartera del Interior ya renunció al mencionado partido político, nunca negó ni afirmó sus intenciones de presentarse como precandidato presidencial por el partido liderado por de Soto u otra organización política.

"Estoy haciendo todo esto para que Dina no pueda botarme"

Otro de los mensajes enviados por el ministro del Interior en su chat con el capitán PNP Izquierdo sugiere que realizó diversas acciones para asegurar su permanencia en el Poder Ejecutivo. En sus propias palabras: "Estoy saliendo y haciendo de todo esto para que Dina no pueda botarme". Este mensaje podría indicar que Santiváñez se mantuvo en el cargo favoreciendo ciertos intereses de la presidenta Dina Boluarte.

Chat entre Santiváñez y capitan PNP Izquierdo, conocido como 'Culebra' | Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Existen investigaciones en curso por parte de la Fiscalía que detallan un presunto vínculo entre Santiváñez y figuras cercanas a la mandataria, como su hermano, Nicanor Boluarte. Según reportes del fiscal Carlos Ordaya, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, Santiváñez habría actuado como abogado "en la sombra" de Nicanor Boluarte.

Cabe recordar que, Santiváñez presentó recientemente una queja contra el fiscal Ordaya por presuntamente haber omitido que, en su condición de ministro, debe ser juzgado en fueros especiales.

Además, Santiváñez interpuso una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La titular del Ministerio Público investiga a Santiváñez por sus vínculos con el capitán PNP Junior Izquierdo, que podrían evidenciar abuso de poder, y también lidera las indagaciones sobre la presidenta Boluarte.

Santiváñez quiere ser presidente, pero su baja aprobación frena sus intenciones

Las aspiraciones de Santiváñez de llegar a la Presidencia se enfrentan a un obstáculo considerable: su baja aprobación popular. Según la última encuesta de Datum, el ministro del Interior cuenta con solo un 11% de aprobación y un 76% de desaprobación, lo que lo posiciona como el ministro con menor respaldo ciudadano.

Lejos de hacer una autocrítica sobre su falta de conexión con la población, Santiváñez respondió con ironía a los cuestionamientos y minimizó la situación: "Mi suegra tampoco me quiere (lo dice entre risas). Mire, yo no trabajo por las encuestas, sino por cumplir mi rol en la seguridad del país. Nosotros, en el gabinete, no trabajamos con base en estos análisis porque son subjetivos y dependen del cristal con que se mire", declaró.

