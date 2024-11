Audios implican a hijo de gobernador regional del Callao en repartija de puesto de trabajo

El programa dominical Panorama dio a conocer la filtración de llamadas telefónicas de Antonio Castillo, hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. En estas conversaciones, se acusa a Antonio de direccionar puestos de trabajo para sus recomendados en el gobierno de su padre, incluyendo a sus mejores amigos, quienes, en la actualidad, ocuparían altos cargos como funcionarios del GORE.

"Escúchame, esta señora quiere que su esposo César Augusto Benites qué quiere, entonces, mira lo que voy a poner, lo que voy a hacer en WhatsApp. Primero se pone el nombre, César Augusto Benites, ya, ese patita se quiere quedar allí. Es chofer (Antonio Castillo). Yo lo manejo, no te preocupes. Yo me encargo. Si llama la señora entonces lo que yo voy a hacer es darle tu número para que te llame directo a ti. La señora se llama Emma. (Fermín Llaguento - Trabajador del GORE)", fue una de las conversaciones entre ambos que relevó el dominical.

Estos audios, según el dominical, afirman que Antonio tendría su propio poder en el Gobierno Regional del Callao, utilizando irregularmente el “tarjetazo a la chalaca”. "En la posta de Acapulco, déjenlo allí y no lo saquen porque está postulando, en verdad. Está postulando. No hay, ya averigüé. No hay. No hay todavía para chofer. Hay solo para doctores, para enfermeros y doctores solamente. Eso (Fermín Llaguento). Ah, pero él está postulando. Si está postulando es porque hay" sostuvieron los involucrados.

En esa misma línea, Fermín incluso se habría molestado por los favores otorgados a las personas que tuvo que mantener en el GORE, debido al pacto que habrían hecho con ellos para llegar al poder. "Ya, no vinieron. Yo, yo. Mira, habla bien las cosas porque mira, esos imbéc..., están haciendo burradas, le dieron centro de salud al llegar como supervisores y no va a ser que un error… hermano, tenemos que cuidar al doctor Ciro, entiendan, pongan el parche para que ese tipo se quede en la puerta, están llegando como si fueran ellos. ¿Qué son? ¿Doctores? ¿Qué son? Ni yo, que estoy acá a cargo, hago eso, que estoy (ininteligible) con la gente / acá.", expresó Fermín Llaguento.

Asimismo, se supo que Panorama denunció que el gobierno regional contrató descaradamente a los mejores amigos de Antonio Castillo, el hijo del gobernador. Sin embargo, indicaron que esto no habría sido suficiente.

Antonio Castillo junto a su padre Ciro Castillo durante la campaña electoral. Foto: difusión.

Gobierno Regional del Callao: más puestos de trabajo a "dedo"

En otros audios difundidos en Panorama se revela que Rubén Villalva Rospigliosi, un trabajador del Gobierno Regional del Callao, ofreció un puesto laboral a una estudiante de Derecho, de iniciales K.R., a cambio de S/ 3.000 y de tener intimidad con el procurador Roberto Meléndez. La denunciante de iniciales K.R. expresó su interés en un puesto en la Procuraduría General y Villalva le consiguió una entrevista con Meléndez. Sin embargo, tras la negativa de K.R. a tener intimidad, Villalva le propuso una segunda entrevista con la condición de que aceptara el pago y las relaciones con el procurador.

“Ese mismo día, cuando salgo de Procuraduría, me agarra y me dice para tener relaciones con él por el nexo que era para presentarme al procurador y tener una entrevista a lo que yo le dije que no porque no soy así”, contó K.R.

El procurador Meléndez no se ha pronunciado hasta el momento. La denunciante tiene temor a las represalias.