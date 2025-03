Carlos Guillén, allegado a Dina Boluarte, es investigado por presunto tráfico ilícito de drogas en el Vraem

Carlos Guillén Anchayhua, cercano a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano Nicanor, no solo es investigado por presunto tráfico de influencias en el caso Qali Warma al intentar sobornar a la aspirante a colaboradora eficaz Noemí Alvarado para que no declare, sino que también cuenta con una acusación por supuesto tráfico ilícito de drogas.

La Fiscalía le aperturó una investigación por un hecho que aconteció el 25 de mayo del 2024 en el distrito Patibamba, provincia de La Mar (Ayacucho).

Carlos Guillén habría contratado a una persona para que traslade cocaína

Ese día y en ese lugar el señor Cruyff Jairsinho Villar Vargas (51), quien conducía una miniván desde el Vraem con destino a Huamanga, fue detenido por efectivos de la Dirandro de Ayacucho como parte de un operativo antidrogas.

La detención no fue arbitraria. El vehículo cargaba con 40 kilos 141 gramos de clorhidrato de cocaína, camuflado en paquetes escondidos en varias partes del interior del auto y la carrocería.

Villar Vargas fue trasladado a la comisaría y, posteriormente, al penal de varones de Huamanga, donde desde mayo último a la fecha cumple una orden de prisión preventiva mientras es investigado por presunto tráfico de drogas.

En un inicio se acogió al silencio por orden de su entonces abogado Joel Llosa Valencia, sin embargo, hace unas semanas cambió de defensa y, con ello, su estrategia.

Miniván en la que se encontró más de 40 kilos de droga pertenece a Carlos Guillén. Foto: Latina

Desde la cárcel ha confesado, para la unidad de investigación de Latina Noticias, que el autor del tráfico de más de 40 kilos de droga es Carlos Guillén y que él no tenía conocimiento de nada.

Si él era inocente, ¿por qué entonces no declaró hasta ahora? La respuesta llega de parte de su actual abogado, Wilfredo Mateo: “Ocurre que cuando es intervenido por la Policía Antidrogas, llega inesperadamente un abogado de nombre Joel Llosa Valencia, quien dijo que venía por encargo del señor Guillén Anchayhua, y le dice que él lo va a defender, pero que tiene que mantenerse en silencio”.

“Él en realidad no tiene absolutamente nada que ver en este caso, el cargamento de droga que se ha encontrado en el vehículo es de propiedad del señor Guillén Anchayhua, por lo tanto él solo ha sido un simple trabajador, que obedeció una orden de trasladar el vehículo de ida y vuelta”, agregó.

Miniván en la que se encontró la droga pertenece a Carlos Guillén

Lo que dice su defensa se condice con las diligencias fiscales. La miniván en la que se encontró el cargamento de droga es propiedad de Carlos Guillén.

Asimismo, la Fiscalía halló en la agenda del celular de Villar Vargas, el número telefónico de Carlos Guillén guardado como ‘Tunche’. El registro revela que el día de la intervención el Tunche llamó a Villar entre las 3.57 y las 8.13 de la mañana un total de 28 veces.

Sin embargo, hallaron también un mensaje de Whatsapp enviado por Villar Vargas a Carlos Guillén, que lo incriminaría en el caso: “Hay control antidrogas, arriba en Chiquintirca”.

De acuerdo con una carta escrita desde la cárcel por Villar Vargas y enviada a Latina Noticias, él y Guillén Anchayhua se conocen desde el 2013. Guillén era gerente de la radio La Ribereña y Villar trabajaba como conductor de bandas de música.

Guillén le encargaba distintos trabajos, por lo que entre ambos se forjó una relación laboral y de amistad.

Por eso no resultó sorprendente cuando a fines de mayo del 2024, Guillén le ofreció un trabajo a Villar. La tarea consistía en ir juntos de Lima a Ayacucho, recoger ahí una camioneta y regresar a la capital.

Nada de eso sucedió. Una vez en Ayacucho, Guillén le dice a Villar que debía llevar con urgencia unos equipos de radio al distrito de San Miguel, provincia de La Mar, en el Vraem.

“Al llegar, por coordinación del señor Carlos Guillén entregué el vehículo a personas que jamás había visto, quedándome a pernoctar en ese lugar, y es así que me entregaron el vehículo miniván H1 a las 4:00 am aproximadamente, es así que salí a esas horas rumbo a la ciudad de Huamanga, quedando detenido en el lugar de Patibamba por efectivos de la DIRANDRO, que me indicaron que el miniván contenía droga”, explica el recluso en su carta.

Carlos Guillén intenta desvincularse del caso

Guillén ha negado cualquier vinculación ante la Fiscalía. Ha presentado un supuesto contrato, en el que asegura que la combi de su propiedad, se la había dado en alquiler a Jorge Pérez Vásquez, un amigo suyo. Sin embargo, dicha persona está muerta y su familia no avala el supuesto acuerdo. Además, especificaron que el momento en que supuestamente fue firmado, Jorge Pérez se encontraba internado en UCI.

Por su parte, la notaría que lo legalizó, le ha dicho a Fiscalía que no presenció la firma de los participantes, sino que legalizó una copia ya firmada.

El abogado de Carlos Guillén es el mismo que envió a Villar para ordenarle que se acoja al silencio, Joel Llosa Valencia.

Al ser consultado por Latona, el letrado informó que Guillén ha asistido a una citación en la Fiscalía, pero que se ha acogido al silencio. Asimismo, aseguró que no tiene cómo comunicarse con su patrocinado, pues no tiene su número. Por lo tanto, el amigo de la presidenta no ha brindado su descargo a la prensa por este caso.

Mientras tanto, Sandra Villar, hermana del acusado, pide justicia y libertad para su familiar.