Últimas noticias, domingo 2 de marzo: dominicales sobre Dina Boluarte, Congreso, Juan Santiváñez y Delia Espinoza

La presidenta Dina Boluarte no se presentó a la citación del Ministerio Público en el caso Cofre, en el que se le imputa haber facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón del condominio Mikonos en Asia utilizando el vehículo presidencial. De acuerdo con fuentes cercanas al Palacio de Gobierno, Boluarte habría viajado a Chalhuanca, Apurímac, para atender su agenda presidencial; no obstante, en la página oficial del gobierno no se registró ningún evento programado para ella.