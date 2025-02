Chincha sobre propuesta de Renovación Popular que busca eliminar delito de feminicidio: "Sería un retroceso de más de 40 años"

Jaime Chincha habló de las polémicas palabras de la congresista de Renovación Popular, Milagros Jauregui, quien propone eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el delito de asesinato de la pareja, invisibilizando la violencia de género, pese a que en el 2024 se registraron 170 feminicidios y tan solo en enero de este año hubo 17, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

"Pretende desaparecer el delito de feminicidio, eso es un retroceso de más de 40 años, está probado, lo dice la estadística, la propia naturaleza, es el hombre quien comete más abusos, agresiones, delitos, crímenes contra las mujeres. Y la señora Jauregui, quiero pensar, de una forma ignorante ha confundido papas, camotes y yucas. Porque cuando dice que a los hombres también los matan, pero en sus postulados a los hombres que matan tienen que ver con la extorsión, sicariato, delincuencia, no tiene nada que ver. El feminicidio es una figura estudiada con mujeres muertas de por medio para entender la tipificación del delito", sostuvo.

Asimismo, Jauregui se refirió a parejas del mismo sexo como 'animales' y los acusó de involucrar a niños en los actos sexuales. Chincha, criticó la postura de la parlamentaria al aseverar tal cosa sin considerar las estadísticas que mencionan que los principales abusos sexuales cometidos contra niños, vienen desde un integrante de la familia nuclear.

"Dios mío, y esta señora habla de la familia por encima de todo. Pero su concepto es pobre, familias son personas del mismo sexo, una sola persona con su hijo, etc. Otra cosa que no considera es que las violaciones ocurren principalmente en el seno familiar, lo dice la estadística. Este discurso es parte de una agenda, ella ha promovido otras iniciativas como el Ministerio de la Familia, familias hay muchas no solo la que ella alucina en su cabeza", manifestó Chincha.

Muertos por lluvias y huaicos aumentan

Chincha mencionó el numero de fallecidos a causa de las lluvias que alcanzó a 62, también 9 desaparecidos y 23.743 damnificados, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el poco trabajo en prevención que tiene el Gobierno de turno pues es sabido que todos los años en el mes de febrero sucede este acontecimiento.

"En el 2017 en esa misma zona, una mujer salió de entre el barro, cuando fue el fenómeno del Niño. Entonces hay por esta situación bloqueos que se reportan desde ayer, desde Ica hacia Lima, hay vehículos varados (...) es triste y amargo tener cada año estar detrás, no tener políticas preventivas sino lamentarnos, llegó el huaico y nos sorprende cada año como si fuese una novedad, no puede ser que el Estado no sea capaz de tener políticas mínimamente preventivas para una situación que es harto conocido", concluyó.