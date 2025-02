La Corte Suprema de Perú revisará este viernes 28 de febrero el recurso de casación presentado por Nadine Heredia, quien busca archivar el delito de colusión agravada que le atribuye la Fiscalía en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano. Este proceso involucra a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y otros implicados en el escándalo vinculado a Odebrecht.

Además de la colusión, Heredia enfrenta otras acusaciones, incluyendo la de asociación ilícita para delinquir y el presunto delito de lavado de activos.

La audiencia virtual, programada para las 9 de la mañana, será presidida por el juez supremo César San Martín. Durante la sesión, se escucharán los argumentos de la defensa de Heredia, así como de los representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato. La decisión se emitirá en los próximos días.

La defensa legal de Heredia argumenta que su cliente no puede ser considerada autora del delito de colusión, ya que no ocupaba un cargo público en el momento de los hechos. Este recurso busca aclarar si una persona que no ejerce un cargo público puede ser considerada sujeto activo del delito de colusión.

El caso Gasoducto Sur Peruano ha sido uno de los escándalos más significativos en la historia reciente de Perú, involucrando a altos funcionarios y a la empresa Odebrecht. La investigación se centra en presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación y ejecución de este importante proyecto de infraestructura. Nadine Heredia, junto a su esposo, ha sido objeto de múltiples acusaciones que han llevado a un prolongado proceso judicial.