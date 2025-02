"Es un gasto inútil": congresistas critican sueldo de S/ 30.000 del vocero de Juan José Santiváñez

El ministro Juan José Santiváñez defendió la remuneración de S/ 30.000 que recibirá Carlos López Aedo, su vocero, por 12 acciones relacionadas con la difusión de actividades ante la prensa y en redes sociales. "Es un tema que, lógicamente, es remunerado y los fondos están previstos desde el Ministerio del Interior", afirmó. La información, revelada por La República, ha generado controversia tanto entre la ciudadanía como en el Parlamento. Varios congresistas de minoría expresaron su opinión sobre el gasto público que representa la contratación del vocero y el elevado sueldo que percibirá.

Los congresistas Susel Paredes y Jaime Quito, impulsores de mociones de censura contra el ministro Santiváñez, calificaron el gasto como innecesario. Por su parte, María del Carmen Alva y Alex Paredes también consideraron que la remuneración es excesiva.

"Es un gasto inútil en un sector que se cae a pedazos"

Los congresistas que lideran la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el ministro Santiváñez manifestaron su rechazo al gasto destinado a la contratación de un vocero.

Susel Paredes (Cambio Democrático), cuya moción de censura solo requiere una firma más para ser presentada ante el Pleno, consideró que el gasto es completamente innecesario: "El ministro es un técnico político; no necesita vocero, él mismo debe declarar. Es un gasto inútil en un sector que se cae a pedazos", declaró a La República.

Por su parte, Jaime Quito (Bancada Socialista), también impulsor de una moción de censura contra el ministro, señaló que este desembolso es un motivo adicional para promover la destitución de Santiváñez.

"Evidentemente, en una situación de pobreza y falta de empleo como la que atraviesa el país, si contabilizamos las veces que ha salido el vocero a declarar, nos daremos cuenta de que han sido casi nulas. Recibir S/ 30.000 por ese 'trabajo' demuestra que el ministro solo está favoreciendo a un amigo. Este es solo uno de los tantos problemas en los que está involucrado Santiváñez y una razón más para que los demás congresistas firmen la moción. Es inviable que continúe un día más como ministro del Interior. (...) Definitivamente, en la exposición de motivos debe considerarse este punto", declaró Quito a este medio.

"¿Un ministro con vocero? Me parece un exceso"

No solo los impulsores de la censura han expresado su opinión sobre la contratación del vocero de Santiváñez. Otros congresistas también se manifestaron al respecto.

Alex Paredes (Bancada Magisterial) sostuvo que la remuneración no es acorde a la comparación con otros cargos similares y planteó que desde el Congreso se debe trabajar en iniciativas para regular estas situaciones.

"Haciendo una comparación, no es lo que corresponde. Hay otras personas que pueden cumplir esa función desde el área de comunicaciones. Si hablamos del monto, tampoco es adecuado; incluso la máxima autoridad no gana S/ 30.000. (...) Creo que se debería revisar y plantear la homologación de sueldos en el sector público, porque, de lo contrario, cada quien se asigna el sueldo que considera correcto", manifestó.

De manera similar, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (No Agrupada), afirmó que el ministro no necesita un vocero y que su designación responde más a un exceso que a una necesidad justificada.

"Me acabo de enterar de que ha nombrado un vocero y no entiendo por qué lo necesita. (…) Creo que es un exceso. Yo le diría que siga comunicándose directamente con la prensa. S/ 30.000 me parece un exceso. ¿Acaso eso no es lo que gana el mismo ministro? (...) Ya era excesivo que la presidenta del Congreso tuviera un vocero, pero, en fin, era la presidenta y si consideraba que no podía comunicar bien, estaba en su derecho. Pero ¿un ministro con vocero? Me parece un exceso", declaró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.