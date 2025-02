Jaime Chincha sobre ministro del Interior: "¿Vale la pena gastar recursos públicos para que él tenga un vocero?"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', se refirió a la reciente contratación del coronel PNP Carlos López Aedo, como el nuevo vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y que será remunerado por sus servicios con 30 mil soles en total que se entregarán en 3 partes de 10 mil cada una.

"De acuerdo al documento, el señor López debe elaborar 12 presentaciones que contengan información del impacto de los logros del sector, ya desde ahí la cosa no viene bien, deberían ser acciones concretas (...) esto huele a despilfarro, a capricho, nunca un ministro ha tenido un vocero, ¿vale la pena gastar recursos públicos para que tenga un vocero? ¿En verdad lo merece? Yo creo que no, debe asumir su responsabilidad, es un gasto innecesario y dice mucho de ciertos temores que el señor prefiere acomodarse", criticó.

Chincha resaltó ampliación de la denuncia contra Dina Boluarte en Corte Internacional, esta denuncia se dio por las muertes del actual gobierno al inicio de la gestión. Hasta el momento no se tiene una acusación formal ante el Poder Judicial, por lo que la ampliación de la denuncia obliga actualizarla en base al derecho internacional.

"La denuncia alcanza a varias autoridades comenzando por la presidenta, por las muertes de peruanos y peruanas al inicio de su gobierno. Hay nuevos elementos, conducta de las autoridades, no hay responsables, no hay juicio y no hay acusación ante el Poder Judicial, desde agosto hasta hoy todo sigue igual o peor. Dice que ello obliga a quienes presentan la denuncia a actualizarla, esto en base al derecho internacional", sostuvo.

Julio Demartini ya no será embajador en el Vaticano

Asimismo, habló de la designación de Demartini como embajador del Perú en el Vaticano, pues ha sido puesta en pausa, debido a la medida restrictiva impuesta en contra del exministro de Desarrollo e Inclusión Social que tiene un impedimento de salida. Cabe recordar que Demartini está involucrado al caso Qali Warma.

"Imagínense que el señor vaya al Vaticano y la justicia lo requiere. No va a representar al Perú porque estaría más pendiente en sus procesos. Han dicho 'mejor nos aguantamos un rato (...) había aires de encubrimiento, porque es conocido que Demartini es uno de lo preferidos de la presidenta Dina Bolaurte", comentó.