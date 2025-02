Carlos Anderson denuncia la existencia de 4.500 trabajadores fantasmas en el Congreso

El congresista no agrupado Carlos Anderson informó que existirían 4 500 trabajadores fantasmas dentro del Legislativo. Para ello, el legislador propuso que los funcionarios sean ubicados frente a los exteriores del Parlamento y se tome lista. Tal acción demostraría que "no existen".

“Acá hay un montón de gente que no tiene ningún tipo de control. Y lo sabemos. Yo, a cada rato reto a que aparezcan los 4500 trabajadores, que supuestamente hay en el Congreso. Que aparezcan ahí en la plaza Bolívar y pasemos a tomarles lista. Te apuesto que no existen. Hay mucho fantasma aquí. Entonces, controlar fantasmas es mucho más difícil. Sí hay necesidad de poner mecanismos de control, pero estos no pueden ser ciegos”, manifestó a Canal N.

"No puede ignorar que hay tareas que sí requieren salir. Por ejemplo, ayer hemos estado con mis trabajadores en el INEI revisando un presupuesto. De parte del Congreso deberían poner mecanismos", dijo.

Carlos Anderson criticó medida del Congreso

Su declaración se dio como respuesta ante el comunicado del Congreso en el que recordó a los trabajadores que no pueden salir sin autorización para atender asuntos particulares una vez registrada su asistencia.

Al respecto, insinúo que dicha medida no se ajusta a la realidad, pues tantos los congresistas como los miembros de su despacho deben salir del Parlamento para cumplir funciones.

"En el congreso lo que falta es sentido común y sentido de responsabilidad. Por ejemplo, yo ahora vengo d eun par de entrevistas en Miraflores. He ido con mi jefa de comunicaciones que ha tenido que salir del Parlamento para cumplir esa función. Si se refiere a salir para hacer compras y cosas por el estilo. Ahí sí que tenemos un problema", indicó.

Asimismo, el parlamentario recordó que la medida se da tras el escándalo ocasionado por el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal. "Tiene una investigación. Es un caso tristísimo desde un punto de vista humano y vergonzoso desde un punto de vista institucional", expresó.

Congreso: ¿qué exigió a sus trabajadores?

El Congreso emitió un comunicado el último 25 de febrero en el cual recordaba a los funcionarios que no pueden ausentarse de su centro de labores sin una autorización.

“Se recuerda a todo el personal del Servicio Parlamentario que, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo, “los servidores del Congreso de la República tienen prohibido salir del centro de trabajo, sin autorización, para atender asuntos particulares una vez registrada su asistencia. Esta conducta constituye falta disciplinaria” se lee.