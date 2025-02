Autoridades originarias de Puno recuerdan a Dina Boluarte que no es bienvenida: “No puede pisar tierra sagrada”

Autoridades originarias de la zona norte y sur de la región de Puno recordaron a la presidenta Dina Boluarte que no es bienvenida en dicho departamento tras los asesinatos durante las protestas sociales. Tal comunicado se dio en el marco de las coordinaciones para el "Sexto Congreso de Autoridades Originarias” que se realizará los días 20 y 21 de marzo en el salón de eventos de la Universidad Nacional del Juliaca (UNAJ).

En ese contexto, José Carlos Gutiérrez Sancho, presidente del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilaqatas y Mama Tallas de la región de Puno, destacó que el congreso abordará temas cruciales como los acuerdos políticos que incluye el rechazo a Dina Boluarte, temas educativos y otros tratados relacionados con los derechos humanos de los pueblos originarios.

Autoridades originarias de Puno llaman "asesina" a Dina Boluarte por las muertes en protestas

"El rechazo es por el respeto y en respuesta a las decisiones que se han tomado en los últimos congresos en consecuencia a los últimos sucesos, nosotros nos reafirmamos en ello, y también las comunidades han asumido ese rol, hasta el momento se mantienen firmes de rechazo a este gobierno y en busca de justicia por los asesinados, el cual también es un punto en agenda", expresó.

Por otro lado, Rubén Darío Apaza Añamuro, vocero del Consejo de Autoridades Originarias, destacó la crisis política que atraviesa el país desde que asumieron los nuevos gobernantes, por el que reafirmó que no permitirán el ingreso de Dina Boluarte puesto que no se les olvida las acciones violentas que se produjeron en la región de Puno.

"Nos hemos declarado en contra de toda la acción violentista, agresivo que el Estado peruano, dirigido por (…) por qué no decirlo por esa asesina (Dina Boluarte). Nosotros como autoridades no vamos a permitir a que esto quede sin justicia. La señora Dina que usurpa funciones como presidenta y asesina está prohibido venir aquí a la región de Puno, no puede pisar tierra sagrada", finalizó.

Dina Boluarte y su rechazo en Puno

En febrero del 2024, las autoridades puneñas también expresaron su rechazo a la jefa de Estado. Frente a la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte y algunos ministros visiten Puno por motivo de la festividad de la Virgen de la Candelaria, los familiares de las víctimas asesinadas en las protestas contra el Gobierno advirtieron que eso sería asumido como una “ofensa”.

Así lo expresó Raúl Samillán, el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, a La República: “Hago un llamado a la señora Boluarte para que nos permita convivir con nuestro duelo, que no nos provoque, que no exacerbe el sentir de los pobladores de Puno. No es grata su venida, pedimos que no pise tierras puneñas, que deje en paz a la población. El pueblo de Puno está con heridas abiertas. Su presencia podría generar caos social y no queremos que nuevamente se derrame sangre del pueblo”.