Viceministro de interculturalidad renuncia tras ser acusado de golpear a su exesposa

Julio Jaén Rodríguez, quien ocupaba el cargo de viceministro de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura, renunció a su puesto tras ser denunciado por presunta agresión por su exesposa, Zoila Arbex, el pasado 31 de diciembre de 2023 en Cusco. Asimismo, Jaén Rodríguez, miembro del partido político Alianza para el Progreso, tiene antecedentes por conducir en aparente estado de ebriedad en la ciudad imperial.

La resolución suprema que oficializa la salida de Jaén data del 22 de febrero, un día antes de conocerse la denuncia en su contra. Su salida del Ministerio de Cultura cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el titular de la cartera, Fabricio Valencia.

Renuncia de Julio Jaén Rodríguez del Ministerio de Cultura

Julio Jaén Rodríguez fue denunciado por presunta agresión

"La cogió del cuello para intentar ahorcarla, que al lograr zafarse la sujetó del brazo para golpearla contra la pared. Su esposo estaba en aparente estado de ebriedad y que si no lograba zafarse su esposo terminaba matándola", indicaba la denuncia de la exesposa de Julio Jaén Rodríguez en su contra.

Es preciso recordar que Jaén Rodríguez fue nombrado como viceministro de interculturalidad en octubre de 2024 a través de la Resolución Suprema N.º 014-2024-MC, que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y por el cual percibió un salario de S/28.000. Sin embargo, ahora se enfrenta a acusaciones por presuntamente haber agredido físicamente a su excónyuge.

De acuerdo con el informe policial, Zoila Arbex denunció que Jaén la agredió físicamente y recibió un golpe en el abdomen, intentando asfixiarla y arrastrándola por el cabello en presencia de su hija de 13 años, quien observó los hechos con temor. "Me sujetó del cabello y me lanzó hacia las escaleras", dijo la exesposa.

Además, la denunciante indicó lo siguiente en una comisaría de Wanchaq, Cusco: "Me pegó, él venía borracho todo el tiempo. Era un borracho habitual. Yo lo sacaba de las discotecas, iba con mis amigas a buscarlo, iba con mis hijos. Me agarró de los pelos y me botó hacia la escalera. Su hija también se encontraba ahí. Le golpeó el brazo. Sí, metida, metida en el closet. Metida en el closet, escondida, aterrada de todo lo que pasaba. Yo escapé".

Antecedentes por manejar en aparente estado de ebriedad

En 2017, Julio Jaén Rodríguez fue detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad, por lo que su historial de infracciones de tráfico supera las 14, abarcando conductas imprudentes, la colocación incorrecta de la placa delantera, una llanta derecha desinflada y daños visibles en el vehículo.

"Al momento de la intervención, el conductor se encontraba con aparentes signos de ebriedad y presentando dos pequeñas heridas en el rostro a la altura de la frente", se lee en el parte policial. Sin embargo, su exesposa agregó: "El señor Julio Jaén, en el 2017, lo encontraron con la llanta desinflada. Borracho. ¿Estaba ebrio? Borracho, todo el tiempo borracho. Siempre borracho, se chocaba con el carro", recordó su exesposa.