Club de la Construcción: Nadine Heredia queda fuera de la acusación de la fiscalía

La esposa del exmandatario Ollanta Humala, Nadine Heredia, no aparece en la lista de acusados que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó al Poder Judicial, en el proceso que se encamina hacia el juicio público por el caso Club de la Construcción. Así lo pudo conocer La República tras acceder a documentos que conforman las carpetas del caso. En la relación de personas naturales acusadas por el fiscal Juárez Atoche aparece el expresidente Humala, pero no la ex primera dama.

Heredia fue vinculada al caso años atrás, cuando el mismo fiscal Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato y figura clave en la investigación del caso Club de la Construcción, la incluyó en las pesquisas atribuyéndole cargos por delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir. Pero, al no encontrar pruebas que confirmen dicha hipótesis, la fiscalía pide el archivo del proceso para ella.

La declaración de un colaborador eficaz permitió que, en su momento, el fiscal determinara que Heredia, al igual que Humala, tenía conocimiento del funcionamiento de la red de corrupción dentro del aparato estatal.

“De la declaración brindada por el colaborador N.° 4-2019, se infiere que Ollanta Humala y Nadine Heredia tuvieron conocimiento del funcionamiento del Club de la Construcción y se beneficiaron económicamente. Según la versión del colaborador, recibieron dinero ilícito producto del otorgamiento de las licitaciones que ganaban las empresas miembros del club”, señaló la hipótesis inicial de Juárez Atoche.

Nadine y su historia con el Club de la Construcción

Para comprender la relación entre la ex primera dama y el caso que involucra al gobierno de su esposo, es necesario analizar las implicancias del proceso. Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que el llamado Club de la Construcción operaba como una red de empresas del sector infraestructura que obtenía contratos de obras públicas de manera irregular.

Según las pesquisas, el esquema consistía en la manipulación de licitaciones, en las que las empresas acordaban de antemano cuál resultaría beneficiada, mientras las demás participaban solo para simular una competencia legítima. A cambio de garantizar la adjudicación de los proyectos, se habrían realizado pagos indebidos a funcionarios del Estado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, este sistema operó entre 2011 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, e involucró a firmas como Graña y Montero, Obrainsa y Cosapi, entre otras. Se estima que los sobornos, equivalentes al 1% y 3% del monto de los contratos, se financiaban mediante el incremento de los costos de las obras, lo que habría generado un perjuicio de aproximadamente 10 mil millones de soles.

Heredia no fue ajena a las investigaciones debido a su rol protagónico en el gobierno de su esposo. Luego de ser involucrada en la investigación por el fiscal Juárez Atoche, el juez Víctor Zúñiga Urday aprobó a mediados de 2024 la imposición de una medida cautelar sobre una de las propiedades de la ex primera dama. La empresa afectada fue Bakery 180 E.I.R.L., un negocio de repostería fundado en julio de 2020, que presuntamente estaría vinculado al caso.

En consecuencia, se ordenó un embargo en forma de inscripción sobre el 100% de la participación de Heredia en dicha empresa, lo que implicó que todos sus derechos y acciones en la compañía quedarán temporalmente congelados, con un valor embargado de 7.245 soles. Al archivarse el proceso en su contra, se levantará el embargo preventivo sobre dicha empresa y otras medidas restrictivas de libertad que se le hayan impuesto.

Nadine se libra, pero Ollanta no

Quien no corrió la misma suerte que Heredia fue su esposo y expresidente Ollanta Humala. En la acusación formal contra 29 personas y 14 empresas presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche, el exmandatario figura como acusado y la Fiscalía ha solicitado en su contra una pena de 13 años de prisión.

Entre los demás acusados destacan figuras de relevancia, como Javier Lei Siucho, perteneciente a la familia Siucho, quien enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción, incluyendo su vinculación con el caso de Andrés Hurtado "Chibolín". Asimismo, aparece Fernando Camet, personaje clave en el caso Interoceánica, y Carlos García Alcázar, vinculado a Carlos Paredes, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Humala. Tanto Paredes como su hermano, José Paredes, también han sido incluidos en la acusación del Ministerio Público.

Los delitos atribuidos a los procesados incluyen asociación ilícita para delinquir, cohecho, colusión y lavado de activos. Según la tesis fiscal de Juárez Atoche, habría existido una alianza entre exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, empresarios y constructoras para manipular procesos de contratación, garantizando la concesión de obras a determinados grupos, con la presunta participación del exjefe de Estado.

La decisión de la fiscalía

"Del resultado de las indagaciones, no se ha obtenido información relevante que permita enmarcar la actividad atribuida a la procesada dentro de los componentes conformantes de 'El Club' (...) En otras palabras, no se aprecia conducta centra en ámbitos de concertación destinados a favorecer a empresas privadas dentro de los procesos de selección comprendidos en el presente proceso penal", precisa el documento fiscal.

"De lo sostenido, queda claro, que se cuenta con información adicional ni con elemento de convicción que conlleve a observar que la procesada Nadine Heredia haya hecho suyas las reglas de la organización criminal y, en consecuencia, que haya asumido un rol estructural encaminado a lograr los fines y objetivos del Club de la Construcción", concluye el fiscal Juárez Atoche.

El fiscal también descarta el delito de colusión agravada para el expresidente Ollanta Humala, por lo cual también se descarta que Nadine Heredia haya sido su cómplice en dicho delito.