La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechazó que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) haya decidido abrir un proceso disciplinario contra sus integrantes tras haber iniciado una investigación contra Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Según el CAL, la JNJ podría estar incurriendo en una falta muy grave.

"Ante la Resolución del Colegio de Ética del Colegio de Abogados de Lima de 19 de febrero de 2025, que abre un procedimiento disciplinario de oficio contra los miembros de esta Junta Nacional de Justicia, es necesario expresar nuestro enérgico rechazo frente a un acto indudablemente carente de fundamento y legalidad", se lee.

Cabe recordar que la investigación abierta por la JNJ, organismo presidido por Gino Ríos Patio, contra Tello, se debe a un supuesto error que habría cometido la presidenta del PJ al resolver un proceso de carácter laboral cuando era integrante de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

La presidenta del PJ ha tenido una actitud frontal contra el Gobierno de Boluarte y ha resaltado la necesidad de mantener la independencia de poderes y autonomía del sistema de justicia. Incluso ha dicho no sentirse amenazada con la decisión. "Lo recibo con sorpresa, no puede ser que se de un proceso inmediato para cuestionar criterio jurisdiccional sobre lo cual la JNJ no tiene competencia", aseguró.

JNJ cometería infracción constitucional, según abogado de Tello

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría estar incurriendo en una violación constitucional al iniciar un procedimiento disciplinario urgente contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, según señaló su abogado, Luciano López, en una entrevista con RPP.

López argumentó que la JNJ no tiene la autoridad para iniciar un proceso en un caso que aún está pendiente de resolución, como el del coronel en retiro Julio Ramón Cadenillas Díaz, quien presentó una acción de amparo contra la resolución que ahora es objeto del procedimiento inmediato. Dicha acción de amparo ya fue resuelta, determinando que no se habían violado los derechos de Cadenillas. Este hecho, según el abogado, cuestiona la legalidad del procedimiento disciplinario iniciado por la JNJ.