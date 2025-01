Abogado del ex presidente Ollanta Humala presentó sus alegatos de defensa

Abogado del ex presidente Ollanta Humala presentó sus alegatos de defensa

El abogado Wilfredo Pedraza presentó los alegatos finales en el juicio que el Tercer Juzgado Penal Colegiado sigue al ex presidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y otros dirigentes y colaboradores del Partido Nacionalista Peruano por presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Pedraza intervino ante los jueces Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, en calidad de abogado defensor del ex presidente Ollanta Humala.

Wilfredo Pedraza señaló que tras casi tres años de audiencias públicas el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, no no presentó prueba ni indicios sólidos que demuestren que se utilizó al Partido Nacionalista Peruano y las campañas electorales de los años 2006 y 2011 para lavar activos de procedencia ilícita provenientes de Venezuela o Brasil.

En la audiencia anterior, del 14 de enero 2025, al presentar sus alegatos de clausura, el fiscal Germán Juárez reiteró la acusación y pedido de 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala y de 26 años de prisión para la ex primera dama de la Nación, por presunto delito de lavado de activos.

La acusación también comprendió a Ilan Heredia, Eladio Mego, Carlos Arenas, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, Maribel Vela y Santiago Gastañadui y las personas jurídicas Todo Graph y Partido Nacionalista Peruano. Para ellos pide penas de 10 años de prisión, para cada uno.

La historia de las valijas diplomáticas

Fiscal Germán Juárez Atoche interroga a Rocío Calderón



Juárez señaló que el año 2006, el Partido Nacionalista recibió dinero de Venezuela, que habría llegado al país en valija diplomática y el 2011, dinero ilícito proveniente de Brasil, a través de las constructoras Odebrecht y OAS.

En esta nueva audiencia, del 21 de enero, le correspondió presentar sus alegatos a la defensa del ex presidente Humala. Pedraza argumentó que no existe evidencia jurídica o verificable que demuestre que el fallecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez sustrajo dinero del tesoro público de ese país.

En tanto, que la diplomática Virly Torres nunca salió del Perú, en el periodo en que se dice que entregó las valijas diplomáticas a la campaña del ex presidente Humala en las elecciones del 2006. Mientras que no hay reportes oficiales de alguna institución pública que pueda establecer, al menos en grado de sospechas, la llegada de valijas, maletines o mochilas llenas con dinero en efectivo.

Aportes del Partido de los Trabajadores de Brasil

Tercer Juzgado Penal Colegiado, jueces Nayko Coronado, Mercedes Caballero y Max Vengoa

Sobre los aportes de Brasil vía la constructora Odebrecht, la defensa de Humala subrayó que tampoco existen evidencias del ingreso de dinero proveniente de ese país para la campaña del 2011. Lo único que existe es una declaración contradictoria y no corroborada de Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht que afirma haberle entregado dinero en efectivo a Nadine Heredia.

Sin embargo, no hay un solo testigo de esa entrega de dinero. Indicó que de acuerdo con los expedientes judiciales de Brasil, la referida empresa constructora reconoció haber realizado pagos de sobornos en efectivo dentro del territorio brasileño, pero que para pagos irregulares en el exterior siempre se realizaron vía depósitos en cuentas bancarias, a cargo del sector de operaciones estructuradas o caja 2.

PUEDES VER: Poder Judicial busca a los mejores jueces para ver los casos de corrupción y crimen organizado

Anotó que ninguno de los testigos brasileños ha confirmado entregas de dinero a Nadine Heredia, al Partido Nacionalista o a la campaña de Ollanta Humala. El directivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, dijo, pese a las reiteradas preguntas del Ministerio Público, declaró que se contactó con Valdemir Garreta el año 2014, una época muy posterior a la campaña electoral del 2011.

El abogado subrayó que si bien Luiz Antonio Mameri declaró que Marcelo Odebrecht le comentó que había un pedido del Partido de los Trabajadores para apoyar la campaña de Ollanta Humala, desconoce si realmente se entregó dinero y a través de que persona.

Pedraza remarcó que tampoco se ha probado que ese supuesto aporte de campaña, tenga una procedencia ilícita en Brasil. La Corte Suprema brasileña anuló todos los procesos penales contra los directivos de Odebrecht y tachó de ilegal los documentos que la Fuerza de Tarea de Lava Jato compartió con el Equipo Especial Lava Jato.

Defensa de Nadine Heredia

Nadine Heredia Alarcón y el ex presidente Ollanta Humala

La audiencia del juicio público continuará el 27 de enero de 2024. Ese lunes, concluirá el alegato del abogado Wilfredo Pedraza a favor de Ollanta Humala. A continuación, inmediatamente corresponderá el turno de la defensa de Nadine Heredia, a cargo del abogado Julio César Espinoza Goyena.

Las audiencias proseguirá el 29 de enero, con la intervención de los abogados de Ilán Heredia y la empresa Todo Graph. El 4 de febrero corresponderá el turno a Maribel Vela, Eladio Mego y Rocío Calderón. El 11 de febrero, hablara el abogado de Antonia Alarcón y Carlos Arenas, para concluir el 14 de febrero, con el Partido Nacionalista.