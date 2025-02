Vladimiro Montesinos no está afiliado a 'Por amor al Perú': fundador niega que sea parte del partido

Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se encuentra cumpliendo una condena hasta junio de 2026 por los crímenes de lesa humanidad y corrupción. A pesar de permanecer en prisión, recientemente se le ha visto activo en la red social TikTok, haciendo alusión a un posible regreso a la política. A esto se suma, la declaración del personero legal de 'Por amor al Perú', Willy Quintana, quien habría declarado para un medio local que Montesinos estaría afiliado a su agrupación.

Sin embargo, La República conversó con Raúl Mendiola, fundador y candidato a la presidencia por el mencionado partido, quien fue tajante al decir que dicha información es falsa y que Vladmiro Montesinos no se encuentra afiliado ni inscrito en su partido político.

Sobre la declaración de Quintana, expresó: "Lo que yo entiendo es que le hacen una pregunta, él al estar en conocimiento de un trascendido, él es sorprendido, piensa que no habría ningún impedimento". Según Mendiola, lo que quiso decir su personero fue que Montesinos no tendría impedimento para afiliarse, pero eso no significa que esté afiliado.

En su momento, Quintana declaró lo siguiente: “Todo tiene su pro y su contra. Su pro es que es un ciudadano común y corriente, el contra es que hay personas recalcitrantes que van a decir corrupto… y, obviamente, si fue corrupto, ya cumplió su condena”.

Cabe indicar que Montesinos concluye su condena en junio de 2026, cuando las elecciones presidenciales ya se habrán desarrollado. De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución peruana, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad, lo que quiere decir que Montesinos, mientras cumpla su sentencia, no podrá postular a ningún cargo público.